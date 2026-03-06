맨유 파격 시나리오! 패배하자마자 마이클 캐릭 경질→"차기 감독 안첼로티 지지"…'무리한 도박' 고민할까

기사입력 2026-03-06 06:15


맨유 파격 시나리오! 패배하자마자 마이클 캐릭 경질→"차기 감독 안첼로티…
가레스 베일이 카를로 안첼로티 감독을 차기 맨유 감독으로 적극 추천했다. 사진=UTD 디스트릭트

맨유 파격 시나리오! 패배하자마자 마이클 캐릭 경질→"차기 감독 안첼로티…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독 부임 이후 첫 패를 기록했다. 고작 한 경기 패배로 캐릭의 뒤를 이을 차기 감독 후보가 거론되고 있는 상황이다.

영국 미러는 5일(한국시각) '가레스 베일은 카를로 안첼로티 전 레알 마드리드 감독을 맨유의 차기 감독 후보로 지지했다'고 보도했다.

캐릭은 이번 시즌이 끝날 때까지 임시 감독 자격으로 맨유 사령탑을 잡는다. 현재까지 8경기 중 6승을 기록했다. 부임 후 좋은 흐름을 보였지만, 지난 5일 뉴캐슬 유나이티드에게 1대2로 패하면서 제동이 걸렸다.


맨유 파격 시나리오! 패배하자마자 마이클 캐릭 경질→"차기 감독 안첼로티…
마이클 캐릭. 로이터연합뉴스
캐릭 감독은 올여름 맨유의 정식 감독 후보로 거론되고 있다. 다만 구단은 여전히 여러 감독을 후보군에 두고 검토할 가능성이 있는 것으로 알려졌다. 현재 브라질 국가대표팀을 맡고 있는 안첼로티 감독도 후보 중 하나다.

안첼로티는 레알 마드리드, 바이에른 뮌헨 등 빅클럽들을 지휘한 이력이 있다. 베일과는 레알 마드리드 시절에 함께 했다.

베일은 "안첼로티는 에버턴에서도 잘 해냈다. 맨유에서도 정말 잘할 거라고 생각한다"며 "그는 어디를 가든 훌륭한 일을 해낼 것이다. 모든 사람을 하나로 묶는 능력이 있기 때문"이라고 주장했다.


맨유 파격 시나리오! 패배하자마자 마이클 캐릭 경질→"차기 감독 안첼로티…
로이터연합뉴스
또 베일은 "그는 일을 단순하게 처리한다. 캐릭도 이전 감독이 하던 복잡한 것들을 많이 단순화했고 그 결과가 나오고 있다"며 "안첼로티의 천재성도 여기에 있다. 선수들에게서 최고의 모습을 끌어내고 모든 것을 쉽게 만든다"고 전했다.

하지만, 베일의 주장과는 별개로 안첼로티가 맨유 감독직을 수락할지는 전혀 다른 문제다. 안첼로티는 브라질 대표팀 감독직에서 내려온 뒤 클럽팀 감독을 맡는다면 레알 마드리드 외에는 어떤 클럽도 고려하지 않겠다고 못을 박았다. 안첼로티급의 감독을 데려올 수 없다면 맨유는 무리한 도박보다는 안정적으로 캐릭을 정식 감독에 앉히는 것이 나은 선택일 수 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

2.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'로 저장..맞을까 봐 두려워해"

3.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

4.

'충주시' 이긴 '충주맨'…김선태, 유튜브 개설 3일만 구독자 100만 돌파[SC이슈]

5.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

2.

미쳤다! 단 3타석 만에 '백투백 멀티홈런', 마이너 홈런왕의 괴력...일본, 대만, 호주 방패도 뚫는다

3.

'깜짝 발표' 류지현 감독, 대만 참사 지켜봤다…"소형준-정우주 50구 안 넘긴다"[도쿄 일문일답]

4.

한국아, 호주전 승리 '해줘' → 대만 언론, 두뇌 풀가동! 빛의 속도로 '경우의 수' 입장

5.

충격! '호주전 사구 교체' 대만 주장, 왼손 검지 골절상…WBC 더 못 뛸 듯

스포츠 많이본뉴스
1.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

2.

미쳤다! 단 3타석 만에 '백투백 멀티홈런', 마이너 홈런왕의 괴력...일본, 대만, 호주 방패도 뚫는다

3.

'깜짝 발표' 류지현 감독, 대만 참사 지켜봤다…"소형준-정우주 50구 안 넘긴다"[도쿄 일문일답]

4.

한국아, 호주전 승리 '해줘' → 대만 언론, 두뇌 풀가동! 빛의 속도로 '경우의 수' 입장

5.

충격! '호주전 사구 교체' 대만 주장, 왼손 검지 골절상…WBC 더 못 뛸 듯

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.