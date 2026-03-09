얼마나 폭행 당했으면 얼굴이 이래! 충격 실화...'23명 퇴장' 축구 역사상 최다 퇴장 '역대급 패싸움'→'안면 박살' 대량 출혈 발생

기사입력 2026-03-10 06:41


얼마나 폭행 당했으면 얼굴이 이래! 충격 실화...'23명 퇴장' 축구 …
사진=CenterGoals

[스포츠조선 김대식 기자]충격적이다. 축구장이 싸움판으로 전락했다.

삼바축구 브라질에서 일어난 일이다. 크루제이루는 9일(한국시각) 브라질 벨루오리존치의 이스타지우 고베르나도르 마갈량이스 핀투에서 열린 아틀레치쿠 미네이루와의 2026시즌 브라질 컵대회에서 1대0으로 승리했다.

경기 종료 직전 패싸움이 시작되기 시작했다. 경기 종료 직전에 사건이 발생했다. 골키퍼인 에베르송이 공을 잡았을 때, 크리스티안 카르도소가 다소 무리하게 경합을 시도해 두 선수가 충돌했다. 에베르송이 공을 잡는 게 명확했기 때문에 카르도소가 무리할 필요가 전혀 없는 상황이었다. 이에 분노한 에베르송이 카르도소에게 달려들었다.

에베르송은 마치 몸통 박치기를 하는 것처럼 카르도소를 밀쳤다. 카르도소가 심판에게 항의하자 에베르송은 무릎을 꿇은 자세로 카르도소 위로 올라타 압박했다. 무릎 쪽으로 얼굴을 짓누르기도 했다. 카르도소가 고통을 호소하는 상황에서도 귀에 대고 분노하며 소리쳤다. 명백한 폭력 행위로 퇴장을 받을 수밖에 없었다.

이때 경기장 반대편에 있던 크루제이루 선수들이 에베르송을 향해 달려들기 시작했다. 동료에게 폭력을 저지른 행위에 대한 복수심에 불타 선수 몇 명이 순식간에 에베르송을 덮치면서 패싸움이 벌어지기 시작했다. 아틀레치쿠 선수들도 에베르송을 지키기 위해 뛰어왔다. 몇몇 선수들이 크게 부딪혔고, 이게 화근이 되면서 서로 주먹과 발길질이 오가기 시작했다.

경기장은 아수라장이 됐고, 정신을 차린 몇몇 선수들이 말리기 시작했지만 이미 화가 폭발해버린 선수들의 제어가 되지 않았다. 벤치에 있던 코칭스태프에 경기장 보안관까지 나서서 선수들을 막으려고 했지만 신경전을 벌이다가 또 주먹과 발길질이 오가면서 사태는 악화됐다.

이미 선수들의 패싸움은 통제가 불가능한 수준이었다. 심판들이 모든 상황을 판단할 수 없는 경기였기에 경기가 끝난 뒤에 조치가 취해졌다. 무려 23명의 퇴장자가 발생했다.

경기 후 글로벌 방송사 TNT 브라질판은 '미네이랑 결승전은 축구 역사상 가장 많은 퇴장이 나온 경기였다. 크루제이루와 아틀레치코의 결승전에서는 무려 23명의 선수가 퇴장당했다'고 전했다. 크루제이루에서 12명, 아틀레치쿠에서 11명의 선수가 퇴장당했다.

패싸움의 후유증은 오래갈 것으로 보인다. 경기 후 SNS를 통해서 아틀레치쿠의 골키퍼인 에베르송의 부상 모습이 공개됐다. 에베르송은 옆이마에 큰 혹이 생겼고, 얼굴에는 출혈이 가득했다. 싸움에 휘말렸던 대부분의 선수들이 비슷한 상태일 것으로 예상된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

5.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

5.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.