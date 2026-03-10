'멀티골' 마테우스, K리그1 2라운드 '별중의 별'...K리그2 MVP는 에드가[오피셜]

기사입력 2026-03-10 10:41


[스포츠조선 박찬준 기자]FC안양의 '에이스' 마테우스가 K리그1 2라운드 최고의 별로 뽑혔다.

마테우스는 8일 안양종합운동장에서 열린 제주SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드에서 멀티골을 쏘아올리며, 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 마테우스는 후반 42분 페널티킥을 성공시킨데 이어, 1-1 동점이던 후반 추가시간 멋진 논스톱 슈팅으로 결승골을 폭발시켰다. 마테우스는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가에서 최고점을 받으며, 2라운드 MVP로 뽑혔다.

안양은 베스트팀, 베스트매치에도 선정되며 최고의 2라운드를 보냈다. 2라운드 베스트11은 공격진에는 마테우스, 홍윤상(김천), 모따(전북)가, 허리진에는 토마스, 김정현(이상 안양), 최경록 신창무(이상 광주)가 이름을 올렸다. 수비진은 이정택(김천) 권경원(안양) 패트릭(부천)이, 골키퍼는 김경민(광주)이 선정됐다.


한편, K리그2 2라운드 MVP는 대구FC의 에드가였다. 에드가는 7일 대구iM뱅크PARK에서 열린 전남 드래곤즈와의 경기에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 4대2 승리를 이끌었다. 에드가를 비롯해 세징야, 세라핌(이상 대구), 페트로프, 김대환(이상 화성), 루이스(김포), 프리조, 양한빈(수원FC), 이상민(성남), 안현범(부산)이 K리그2 2라운드 베스트11에 뽑혔다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com



