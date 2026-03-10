[오피셜]대충격! 손흥민 전 동료, MLS 영구 퇴출 공식 발표…고의 옐로카드, 광범위한 불법 포착

기사입력 2026-03-10 12:37


사진=토트넘 SNS 캡처

사진캡처=더선

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민과 LA FC에서 한솥밥을 먹은 야우 예보아(29)가 미국 메이저리그사커(MLS)에서 영구 퇴출됐다.

MLS는 10일(이하 한국시각) 불법 도박을 한 예보아와 데릭 존스(29)를 영구 제명했다. 손흥민은 지난해 8월 LA FC에 둥지를 틀었다. 가나 출신인 예보아와 반시즌을 함께했다.

백업이었던 그는 손흥민이 MLS를 접수할 당시 벤치를 지키거나 엔트리에서 제외됐다. 예보아는 올해 1월 LA FC와 상호 합의 하에 계약을 해지했다. 그는 지난달 중국 슈퍼리그의 칭다오 하이뉴에 둥지를 틀었다. 존스는 지난해 11월 콜럼버스 크루에서 방출됐다.

MLS는 "두 선수가 2024년부터 2025년까지 소속팀을 포함해 광범위한 베팅에 참여한 것으로 드러나 영구 제명 처분을 내렸다"고 설명했다. 둘은 2024년 콜럼버스에서 함께 뛰었다. 2024년 10월 19일 열린 콜럼버스와 뉴욕 레드불스의 경기에서 예보아와 존스는 존스가 옐로카드를 받는 것에 베팅했고, 실제로 존스는 옐로카드를 받았다.

MLS는 "두 선수가 옐로카드를 받으려는 자신들의 의도에 대한 정보를 다른 도박꾼들과 공유했을 가능성이 높다고 판단했다"며 "다만 이런 베팅이 경기 결과에 영향을 미쳤음을 시사하는 증거는 확인되지 않았다"고 전했다.

돈 가버 MLS 커미셔너는 "MLS는 공정성 유지를 위한 확고한 의지를 갖고 있다. 리그는 앞으로도 정책을 엄격히 시행하고, 교육 활동을 강화하며, 모든 주에서 옐로우 카드 베팅을 근절하여 구단, 선수, 팬 모두를 위한 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위해 노력할 것"이라고 강조했다.

예보아는 2014년부터 2018년까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 맨시티 소속이었다. 그러나 1군 경기에 출전하지 못했고, 릴, 트벤테, 오비에도로 임대됐다. 이후 스페인의 누만시아, 폴란드의 비스와 크라쿠프에서 뛴 후 MLS로 둥지를 옮겼다.

존스도 가나 출신이다. 그는 미국 연령대별 대표를 거쳐 줄곧 MLS에서 뛰었다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

