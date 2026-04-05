'연패 끊는다' 안양vs'개막 5연승 도전' 서울...물러설 수 없는 연고지 더비, 선발 명단 발표[현장라인업]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]올 시즌 첫 연고지 더비, FC안양과 FC서울이 서로를 마주했다.

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안양과 서울은 5일 안양종합운동장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 6라운드 경기를 앞두고 있다.

두 팀의 올 시즌 첫 연고지 더비다. 지난 시즌 만날 때마다 드라마를 썼던, 두 팀이다. 개막 미디어데이부터 신경전이 대단했던 두 팀의 2025년 맞대결은 완벽한 백중지세였다. 1승1무1패, 4골 4실점을 주고받았다. 서울이 홈에서 1승1패, 안양은 홈에서 1무를 기록했다.팬들의 열기 만큼이나 많은 볼거리를 자랑했다.

지난 시즌에도 두 팀의 첫 맞대결은 온도가 달랐다. 흔들렸던 서울과 기대 이상이었던 안양, 올 시즌도 상반된 분위기에서 첫 맞대결이 성사됐다. 서울은 구단 역사상 첫 개막 4연승을 달렸다. 김기동 감독 3년차, 완연히 상승 궤도에 올랐다. 연승 기간 활약들이 골고루 나오며 우승 후보로서의 도약을 예고했다. 반면 안양은 기대 이상의 경기력에도 결과를 챙기지 못했다. 마테우스를 중심으로 한 공격과 토마스가 자리한 수비 모두 상대에게 위협적이었지만, 직전 2경기 결승골 헌납과 퇴장 변수가 터지며 시즌 첫 연패를 기록했다.

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서울은 수비, 안양은 공격이 화두다. 10골 2실점, 완벽한 공수 밸런스를 선보이고 있는 서울은 무실점 흐름을 이어가는 것이 중요하다. 공격은 의심이 없다. 돌아가며 터지는 선수들의 활약이 돋보인다. 수비도 기세를 따라가고 있다. 로스와 야잔으로 구축된 센터백 라인의 경기력이 상승세다. 안양의 공격을 원정에서 막아내야 하는 상황에서, 두 선수의 활약이 중요할 수밖에 없다. 반면 안양은 득점이 터져야 서울을 상대로 흐름을 잡을 수 있다. 올 시즌 44슈팅 중 22개가 유효 슈팅으로 이어진 안양의 공격은 높은 효율성을 자랑한다. 다만 득점이 5골이다. 많은 기회를 살리지 못했다. 득점 기회를 놓치고 흐름을 뺏긴다면 서울을 상대로 우세한 분위기를 유지하기 어렵다.

유병훈 안양 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 최건주 김운 마테우스, 중원은 한가람 김정현이 구성한다. 윙백은 강지훈과 김동진, 스리백은 토마스 권경원 이태희가 구축한다. 골키퍼 장갑은 김정훈이 낀다.

김기동 서울 감독은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 후이즈와 클리말라, 중원은 정승원 이승모 바베츠 송민규가 구성한다. 수비진은 최준 야잔 로스 김진수가 자리한다. 골문은 구성윤이 지킨다.

안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com