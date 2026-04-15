"韓 복수 기회…또 이기지 못했다" 日, '남북' 리턴매치에 관심 폭발 '직전 대회 우승팀의 벽은 높았다'

사진=AFC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 '남북' 재대결에 큰 관심을 보였다.

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박윤정 감독이 이끄는 대한민국 20세 이하(U-20) 여자 대표팀은 15일 오후 6시(이하 한국시각) 태국 빠툼타니의 빠툼타니 스타디움에서 열린 북한과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-20 여자 아시안컵 4강전에서 0대3으로 패했다. 한국의 도전은 준결승에서 막을 내렸다.

일본 축구 전문 매체 사커다이제스트는 '태국에서 진행 중인 U-20 여자 아시안컵 준결승에서 한국과 붙었다. 두 팀은 조별리그 최종전에서도 붙었다. 그때 북한이 5대0으로 이겼다. 한국은 결승 진출을 건 경기에서 복수의 기회를 잡았다. 하지만 전반 24분과 34분에 실점했다. 후반에 필사적으로 반격을 시도했지만, 추가 실점하며 패했다. 이번에도 또 이기지 못했다. 직전 대회 우승팀의 벽은 높았다'고 보도했다.

이 매체는 '쉽지 않다', '그래도 베스트4에 든 것은 잘한 것이다', '지는 건 당연하다' 등 한국 팬들의 반응도 전했다.

사진=AFC 공식 계정 캡처

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두 팀은 지난 8일 조별리그 B조 최종전에서 격돌했다. 한국은 당시 0대5로 완패했다. 다만, 당시 한국은 일찌감치 토너먼트 진출을 확정했기에 대거 로테이션을 한 상황이었다. 한국은 8강에서 태국을 2대1로 잡고 4강에 올랐다. 북한은 호주를 3대0으로 누르고 준결승에 진출했다. 한국은 준결승에서 북한에 설욕을 노렸지만, 뜻을 이루지 못했다. 북한은 2024년 대회에 이어 2연속 우승을 노린다.

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한편, 한국은 비록 결승 진출에는 실패했지만 이번 대회 4강 진출로 3회 연속 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 본선 출전권을 확보했다. 이번 대회 상위 4개국은 9월 폴란드에서 개최되는 2026년 FIFA U-20 여자 월드컵에 출전한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com