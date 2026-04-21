[현장인터뷰]울컥한 김기동 감독 "선수들, 팬들께 '감동' 주는 축구 했다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"울컥했다."

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김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 21일 서울월드컵경기장에서 열린 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 9라운드 홈경기에서 3대0으로 승리했다. 서울(7승1무1패)은 연패 위기에서 벗어나 1위 자리를 굳게 지켰다.

경기 뒤 김 감독은 "선수들이 팬들께 감동 주는 축구를 했다고 생각한다. 이겨서 그런 것이 아니다. 경기 하면서 누구하나 빠짐 없이 열정을 갖고 진지하게, 진솔하게 끝까지 집중력을 보였다. 내가 테크니컬 지역에 서 있을 때도 울컥했다. 팬들도 그런 마음이 들지 않았을까 싶다. 지난 패배를 잊고 끝까지 물러서지 않고 골 넣고 압박하며 경기하는 모습을 보며 성장했다고 느꼈다. 끝나고 '우리만 잘하면 돼'라고 얘기를 했다. 앞으로 우리만 잘하면 계속 이런 모습을 보이지 않을까 싶다. 부천이 조금 내려서면서 역습하지 않을까 생각했는데 초반부터 상당히 강하게 압박하면서 조금 당황하는 모습을 보였다. 당황하지 않고 잘 풀어나간 것이 승리 요인이라고 생각했다"고 말했다.

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그는 "우리가 두 골 넣고, 세 골 넣고 하면 내려설 마음이 있다. 내려서지 않고 끝까지 압박하고. 지난해는 어려웠을 때 조금 진지함을 보이지 못하고 볼 가지고 장난을 친다든가 어려운 상황이 왔다. 마지막까지 공간 채워주고 하면서 컴팩트하게 했다. 그런 생각들이 들었다"고 덧붙였다.

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서울은 빡빡한 일정 탓에 이날 일부 로테이션을 가동했다. 선수들이 제 몫을 해내며 승리를 합작했다. 김 감독은 "황도윤도 그렇고 과연 잘 해줄까 생각했다. 기회였던 것 같다. 같이 훈련하면서 몸 관리가 잘 돼 있던 것 같다. 그들이 잘 해줘서 후반까지 끌고갔다. 기본 플랜은 전반 끝나고 바꿔줄까였다. 이번 경기를 통해 자신감을 갖고 힘이 돼 줬으면 하는 바람"이라고 했다.

서울은 25일 강원FC와 대결한다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com