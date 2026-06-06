[K리그2 리뷰]일류첸코 '극장' 결승골 폭발! 수원 삼성, '두리볼' 돌풍의 화성에 2-1 역전승→2위 도약..화성 3연승에서 스톱

득점한 일류첸코 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]수원 삼성이 일류첸코의 경기 종료 직전 터진 극장골로 역전승했다. 화성의 최근 연승 돌풍을 잠재웠다.

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수원 삼성이 6일 화성종합운동장에서 벌어진 화성과의 '하나은행 K리그2 2026' 원정 경기서 2대1 역전승을 거뒀다. 상대 장민준에게 선제골을 내준 수원 삼성은 강현묵의 동점골로 승부를 원점으로 돌린 후 일류첸코의 극장 역전골로 승리했다. 승점 3점을 추가한 수원 삼성은 승점 29점으로 2위로 도약했다. 반면 3연승에서 멈춘 화성은 승점 25점으로 5위를 마크했다.

홈팀 화성은 3-4-3 포메이션으로 나섰다. 최전방에 제갈제민-김병오-플라나, 허리에 박경민-이종성-박재성-김대환, 스리백에 장민준-보이노비치-박준서, 골키퍼 김승건을 내세웠다.

원정팀 수원삼성은 4-4-2 전형으로 맞섰다. 투톱에 헤이스-파울리뇨, 중원에 이준재-고승범-정호연-박현빈, 포백에 김민우-송주훈-고종현-이상민, 수문장 김민준을 배치했다.

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화성은 전반 42분 선제골을 뽑아 1-0으로 앞섰다. 플라나가 올린 코너킥 상황에서 장민준이 왼발로 차넣었다. 화성이 1-0으로 앞선채 전반전을 마쳤다.

화성-수원삼성전 사진제공=한국프로축구연맹

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화성은 슈팅 하나가 그대로 득점으로 이어졌다. 수비 집중력이 좋은 화성의 실리축구가 통했다. 수원삼성은 공격을 주도하면서 슈팅과 유효슈팅에서 압도했지만 골결정력이 떨어졌다.

0-1로 끌려간 수원삼성은 후반전 시작과 함께 공격의 고삐를 더 조였다. 수원삼성은 후반 22분 동점골(1-1)로 승부를 원점으로 돌렸다. 강현묵이 골박스 정면에서 오른발로 차 넣었다.

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화성은 후반 39분 임병훈이 K리그 데뷔골을 터트리며 2-1로 앞섰다. 하지만 VAR(비디오판독) 후 득점이 취소됐다. 주심은 임병훈이 득점하는 과정에서 팔꿈치를 사용해 반칙을 범했다며 노골 처리했다.

화성 장민준 사진제공=한국프로축구연맹

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수원삼성은 후반전 추가시간 8분, 일류첸코가 극적인 역전골을 터트렸다. 코너킥 이후 문전 혼전 상황에서 일류첸코가 흐른 볼을 차 넣었다. 수원삼성이 한골차 리드를 지켜 승리했다.

이날 같은 시각 창원에서 벌어진 경남-용인전은 난타전 끝에 2대2로 비겼다. 경남이 조성준의 연속골로 앞서 나갔고, 용인은 석현준과 최치웅의 만회골로 무승부를 거뒀다. 경남(승점 11)은 11위, 용인(승점 13)은 13위다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com