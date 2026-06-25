[현장분석]"축구팬 패닉!" '침묵' 손흥민 '월드컵 첫 벤치 출발'…홍명보 감독의 '파격' 결단 배경

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 공을 뺏긴 뒤 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 시도 후 오프사이드에 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[과달루페(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보 감독이 '파격' 결단을 내렸다. '캡틴' 손흥민(LA FC)을 선발에서 전격 제외했다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기를 치른다. 운명의 한 판이다. 한국은 앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 A조 2위에 이름을 올렸다. 2차전에서 멕시코에 0대1로 패해 조 1위 자리는 놓쳤다. 운명은 최종전에서 결정된다. 한국은 남아공과 비기기만 해도 조 2위를 확보한다. 지더라도 조 3위 가능성은 남아 있다. 다만, 남아공에 자칫 패한다면 상황에 따라 4위로 추락해 탈락할 수도 있다.

결전을 앞둔 홍 감독은 선발 라인업에 '일부' 변화를 줬다. 앞서 "선발 두세 자리 바뀔 수 있다"고 예고한 그대로였다. 가장 눈에 띄는 것은 손흥민의 벤치행이다. 손흥민은 자타공인 한국 축구의 에이스다. 그는 2014년 브라질 대회를 시작으로 벌써 네 번째 월드컵을 치르고 있다. 손흥민은 그동안 12경기 연속 선발로 그라운드를 밟았다. 하지만 이번에 사상 처음으로 벤치 출발이다.

손흥민은 이번 대회 체코와의 첫 경기에도 선발로 나섰다. 그러나 득점 없이 후반 24분 오현규(베식타시)와 교체 아웃됐다. 손흥민은 체코와의 2차전에도 스타팅에 이름을 올렸다. 이번에도 득점 없이 후반 12분 오현규와 교체됐다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 달려나오고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 관중석을 향해 환호를 유도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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이번 대회 손흥민은 최전방에서 끊임없이 침투하며 상대 수비를 흔들고 있다. 동료들의 공간을 만들어주는 역할을 해오고 있다. 실제로 김승규(도쿄)는 "(체코전 2대1 승리) 숨은 주역은 흥민이인 것 같다. 흥민이가 어제 진짜 힘들었을 것이다. 우리가 전반에 때리는 볼도 많았는데 흥민이가 정말 많이 뛰어주고 수비 때도 뛰어주고 공격 때도 뛰어줘서 (체코) 수비들이 빨리 지쳤던 것 같다"고 말했다.

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손흥민의 침묵이 길어지면서 홍 감독의 고민도 깊어진 것으로 풀이된다. 결국 홍 감독은 파격 결단을 내렸다. 손흥민을 선발 대신 벤치로 남겨뒀다. 결정적인 순간 '비장의 카드'로 꺼낼 방안으로 풀이된다. 앞서 '한국 축구 레전드' 박지성 JTBC 해설위원도 "손흥민의 장점은 결국 마무리를 짓는 능력이다. 얼마나 공간을 만들어주고, 어떤 패스를 연결해줘야 할지에 대한 고민이 필요하다. 적절하게 그런 부분을 조율해야 할 것 같다"고 했다.

한편, 손흥민은 그동안 월드컵에서 3골을 넣었다. 남아공과의 경기에서 득점하면 한국 축구 역사가 새로 쓰인다. 안정환 박지성(이상 은퇴)을 넘어 한국인 월드컵 최다 득점자로 우뚝 선다.

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과달루페(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com