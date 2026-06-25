[월드컵 리뷰]'2위 유력' 일본 무서워 의도적으로 피했나...'아프리카 최초 4강 신화' 모로코 전반 재앙→후반 반전, 아이티에 4-2 승리

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[스포츠조선 이현석 기자]모로코가 전반과 후반 극단적인 경기력 차이를 보이며 승리했다.

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모로코는 25일 오전 4시(한국시각) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 아이티와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 C조 최종전에서 4대2로 승리했다.

모로코는 이번 승리 후 조별리그를 2위로 마쳤다. 스코틀랜드를 꺾으며 2승1무를 기록한 브라질이 골 득실에서 1위 자리를 내줬다. 아이티는 사상 두 번째 월드컵에서 역사적인 첫 승점에 도전했으나, 후반에 무너지고 말았다.

경기 전 두 팀의 분위기는 확실히 엇갈렸다. 1승1무로 이미 조별리그 통과가 유력했던 모로코는 브라질과의 조 1위 경쟁이 주효했다. 반면 아이티는 2026년 북중미월드컵 1호 탈락 팀이었다. 이미 2경기를 패하며 희망이 없었다. 모두가 모로코의 낙승을 전망할 정도의 큰 전력 격차였다.

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뚜껑을 열어보니 달랐다. 전반 10분 우측에서 올라온 장-케빈 두베르네의 크로스가 레니 조제프에게 연결됐고, 조제프의 슈팅은 야신 부누 골키퍼를 맞고 골문 안으로 들어가며 자책골이 됐다.

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예상치 못한 일격을 맞은 모로코는 만회를 위해 분전했다. 전반 12분 아유브 엘 카아비의 슈팅을 시작으로, 아이티 골문을 향해 몰아쳤다. 다만 아이티도 쉽게 뚫리지 않았다. 전반 30분 아슈라프 하키미의 박스 안 슈팅도 골키퍼 정면으로 향했다.

모로코는 전반 39분에서야 다시 경기를 원점으로 돌렸다. 좌측에서 올라온 엘카누스의 크로스, 조니 플라시데가이를 선방했으나, 이후 수비가 제대로 클리어링하지 못한 공을 하키미가 골문에서 밀어넣으며 동점골을 기록했다.

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아이티는 다시 저력을 선보였다. 전반 43분 이시도르가 두베르네의 패스를 받아 시도한 중거리 슈팅이 모로코 골문 구석에 꽂혔다. 공은 날카로운 궤적으로 날아가며 부누가 선방할 수 없었다.

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일격을 당한 모로코는 전반 종료 직전 다시 균형을 맞췄다. 하키미가 우측 돌파 후 올린 크로스를 박스 정면에서 중앙으로 쇄도한 이스마엘 사이바리가 강력한 슈팅으로 마무리했다. 전반은 2-2로 마무리됐다.

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후반에도 두 팀은 강하게 몰아쳤다. 후반 20분 모로코가 위협적인 역습을 주도했다. 하키미가 공을 몰고 전진했고, 우측을 돌파했다. 박스 근처에서 중앙으로 날아간 크로스는 빠르게 수비로 복귀한 아데가 클리어링하며 위기를 넘겼다.

모로코는 연속된 시도 끝에 경기를 뒤집었다. 후반 33분 코너킥 상황에서 올라온 공을 라이미가 잡았고, 이를 바로 슈팅으로 마무리하며 아이티 골망을 흔들었다. 모로코는 후반 막판 한 골을 추가하며 달아났다. 후반 44분 야시네의 추가골까지 나오며 승기를 잡았다.

결국 경기는 모로코의 4대2 승리로 마무리했다.

C조 1위와 2위가 각각 F조 2위, 1위와 상대한다. F조 유력 2위 후보는 일본이다. 모로코가 아이티를 크게 꺾고 조 선두에 올랐다면, 일본과 맞대결이 유력했다. 하지만 2위로 떨어지며, 일본 대신 네덜란드와 만날 가능성이 더 커지게 됐다. 반면 조 선두를 차지한 브라질은 일본과 마주할 확률이 높아졌다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com