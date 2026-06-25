홍명보 감독 '오피셜' 손흥민 선발 제외 이유, "체력적인 부분 고려...후반 출격 좋다고 판단"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서 팬들에게 인사하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]체력적인 부분을 고려한 선택이었다.

Advertisement

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열리는 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 앞두고 있다.

앞선 두 경기에서 1승1패(승점 3)를 기록하며 A조 2위에 이름을 올린 한국은 이번 경기에서 승리가 간절하다. 운명을 결정지을 최종전, 한구과 남아공 모두 승리한다면 32강 진출이 가능하기에 절박함 속에서 격돌한다.

지더라도 3위 가능성이 남아있는 한국이다. 한국은 남아공전 패배 후 멕시코가 체코와 무승부 이상의 결과를 기록한다면 3위로 32강에 도전할 수 있다. 다만 이는 확정적인 카드가 아니다. 경기 후 다른 국가들의 상황까지 지켜봐야 하는 불안감이 커진다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 선수들의 론도 훈련을 지켜보고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

Advertisement

홍명보 감독은 파격적인 카드를 꺼내들었다. 기본적인 포메이션 틀은 3-4-2-1로 유지했으나, 최전방에 손흥민 대신 오현규가 선발 출격했다. 손흥민은 벤치에서 출격을 대기한다. 짝을 이뤘던 왼쪽 공격수 자리에도 이재성을 대신해 황희찬이 나선다. 이강인, 황인범, 백승호, 이한범, 김민재, 이기혁, 설영우, 김승규는 선발 명단에서 자리를 지켰다. 지난 멕시코전에 나섰던 김문환 대신 체코전 승리의 일원인 이태석이 선발 명단에 이름을 올렸다.

Advertisement

홍 감독은 경기 전 인터뷰에서 손흥민의 선발 제외 이유에 대해 밝혔다. 그는 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 나가는 것이 팀이나 본인을 위해서가 좋다는 판단하에 벤치에서 출발했다"고 설명했다. 이어 "예선 마지막 경기다. 확률적으로는 높지만 경기는 어떻게 될지 모른다. 마지막까지 최선을 다할 것이다"고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com