'AI 91% 확률 깨고 32강행' 남아공 감독 "한국, 자신들이 원하는 공간 찾지 못했다"[북중미월드컵 A조]

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 남아공 브로스 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]"대한민국은 자신들이 원하던 공간을 찾지 못했다."

Advertisement

대한민국을 상대로 첫 승과 함께 32강행을 확정 지은 위고 브로스 남아공 감독이 상대의 패인을 이렇게 짚었다.

한국은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 북중미월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 선제 결승골을 내주며 0대1로 패했다. 남아공이 1승1무1패로 3연승한 개최국 멘시코에 이어 조2위로 올라섰다. 한국이 무승부만 해도 조2위를 확보 32강행으로 직행하는 경기에서 뜻밖에 무기력한 경기력으로 직행 티켓을 놓쳤다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 황인범을 다독이고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

경기 전 전세계 축구 전문가들과 AI 데이터가 하나같이 한국의 32강행을 점쳤다. 대부분이 무승부도 아닌 승리를 예언했다. AI는 무려 91%의 확률로 한국의 32강행을 예언했다. 전력 면이나 분위기상 충분히 그럴 수 있었다. 그러나 이날 선수들의 경기력은 설명할 수 없을 만큼 무기력했다. 반면 무조건 승점 3점이 필요했던 아프리카 대표 남아공의 첫 토너먼트 진출을 향한 동기부여는 더욱 확실했고 더욱 절실했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

브로스 감독은 경기 직후 "이 감정이 어떤 것인지 설명하기 어렵다. 환상적인 경험이다. 우리는 정말 잘했고, 기회를 만들어냈다. 전술적으로도 정말 잘해냈고, 대한민국은 자신들이 원하던 공간을 찾지 못했다"고 돌아봤다. "우리는 골을 넣었고, 그 뒤 20분은 심박수가 매우 높았던 시간이었다"면서 "지난 5년 동안 우리가 해낸 일은 놀랍다. 그렇게 오랜 시간 함께 일하면 유대감이 생기고, 감독과 선수 사이의 관계 그 이상이 된다. 우리는 친구가 됐다. 이제 우리는 이 순간을 즐기기만 하면 된다"며 토너먼트 깜짝 자력 진출의 기쁨을 전했다.

Advertisement

1승2패(승점 3·골득실 -1), 조3위로 떨어진 한국의 32강행 여부는 아직 알 수 없다. 일단 이날 베이스캠프인 과달라하라로 돌아가 다른 조의 결과를 지켜봐야 한다. 12개조 48개국이 출전한 이번 대회, 12개조 1·2위팀과 12개조 3위팀중 8개 팀만이 32강에 진출한다. 운좋게 조 3위로 올라갈 경우 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 대결하거나, 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 만난다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com