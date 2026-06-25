'명단 오류인줄 알았다' 디어슬레틱도 놀란 '손흥민 선발 제외'...'결과적으로 부담만 키웠다' 혹평

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나서 팬들에게 인사하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 후반전 출전한 손흥민이 동료들과 대화하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 박찬준 기자]외신도 놀랐다.

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대한민국은 25일(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승2패, 승점 3점으로 3위에 머물렀다. 멕시코가 승점 9점(3승)으로 1위, 남아공이 승점 4점(1승1무1패)으로 2위에 올랐다.

한국은 남아공에 지지만 않는다면, 승자승 원칙에 따라 조2위로 32강에 갈 수 있었다. 경기 전 기자회견에 나선 홍 감독은 "우리가 비겨도 된다는 그런 생각을 한다면 나는 반대로 어려움에 처할 수 있다고 생각한다. 포기하지 않고 끝까지 꼭 승리한다는 마음으로 경기를 준비하겠다"고 각오를 전했다. 이어 "2~3 자리 정도는 변화가 있을 것으로 생각한다"고 변화를 시사했다.

놀랍게도 그 변화는 '캡틴' 손흥민(LA FC)이었다. 아예 선발 라인업에서 제외했다. 손흥민이 월드컵에 나선 이래, 벤치에 앉는 것은 이번이 처음이다. 손흥민은 2014년 브라질 대회에서 처음으로 월드컵 무대를 밟은 이래, 치른 12번의 월드컵에서 모두 선발로 나섰다. 손흥민은 총 3골을 기록하며, 한국인 역대 월드컵 최다골 공동 1위(박지성, 안정환)에 올라 있다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 황인범을 다독이고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민에 주장 완장을 찬 김민재를 맞이하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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홍 감독은 1, 2차전에서 모두 손흥민을 최전방에 기용했다. 하지만 손흥민은 득점에 실패했다. 1차전에서는 슈팅 6개를 시도했지만, 모두 무산됐고, 2차전에서는 단 1개의 슈팅도 때리지 못했다. 홍 감독은 후반 모두 오현규(베식타시)와 손흥민을 교체했는데, 결과는 상반됐다. 1차전에서는 오현규가 득점하며 용병술이 성공했다. 홍 감독은 "이것이 큰 무대에서 감독이 거액의 연봉을 받는 이유"라며 찬사를 받았다. 2차전에서는 끝내 득점에 실패하며 도마 위에 올랐다. 전문가들 사이에 '너무 빨리 뺐다'는 이야기가 이어졌다. 안정환은 모든게 결과론이라며 반박했다.

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홍 감독은 손흥민을 빼고, 오현규-황희찬(울버햄턴)-이강인(파리생제르맹)으로 공격진을 꾸렸다. 예상치 못한 파격수에 전문가들의 반응도 놀랐다. 선발 라인업을 본 박지성 SBS 해설위원은 "아무도 예상하지 못한 파격 라인업이다. 결과를 봐야 할 것"이라고 했다.

홍 감독도 인터뷰에서 "상대의 체력적인 면을 봤다. 후반에 나가는 것이 팀이나 본인을 위해서가 좋다는 판단하에 벤치에서 출발했다"고 직접 설명했다.

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디어슬레틱 역시 놀랐다. 디어슬레틱은 '킥오프를 앞두고 가장 큰 충격을 안긴 결정이었다. 손흥민이 대표팀에서 빠질 수 없는 존재인만큼, 선발 명단에 이름이 없는 것이 오류처럼 보였다'고 했다. 마지막으로 '새로운 변화를 시도하기 위해 벤치에 앉힌 것으로 보이지만, 이 결정은 한국이 짊어져야 하는 부담을 더욱 키우는 결과로 이어졌다'고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com