대한민국 희소식! 韓 운명 걸렸다…日 "1위 통과 목표로 하고 싶다" '경우의 수' F조 3위 스웨덴전 관심 폭발

사진=AFP 연합뉴스

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]안타까운 현실이다. 대한민국의 운명이 일본의 경기 결과에 기대야 하는 상황이다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본은 26일 오전 8시(이하 한국시각) 미국의 댈러스 스타디움에서 스웨덴과 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 마지막 경기를 치른다.

일본은 앞선 두 경기에서 1승1무(승점 4·득실차 +4·6골)를 기록하며 2위에 이름을 올렸다. 1위 네덜란드(승점 4·득실차 +4·득점 7)에 다득점에서 밀렸다. 일본은 25일 열리는 스웨덴과의 3차전 결과에 따라 최종 순위가 확정된다. 스웨덴(승점 3·1승1패·득실차 0)은 3위에 위치했다. 4위 튀니지(승점 0·2패)는 최종전 결과와 상관없이 토너먼트 탈락이 확정됐다.

사진=AP Photo/Julio Cortez-AP 연합뉴스

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 홍명보 감독이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이날 경기는 한국에도 중요하다. 대한민국은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 A조 마지막 경기에서 0대1로 충격패했다. 한국은 1승2패(승점 3)를 기록했다. 1차전에서 체코를 2대1로 제압하고도 2, 3차전을 연달아 내주며 고개를 숙였다.

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한국은 이제 3위 '와일드 카드'를 노려야 한다. 이번 대회는 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 중 상위 8개 팀이 32강전에 오른다. 25일 현재 조별리그 최종전을 남겨둔 D∼L조에는 이미 네 팀이 승점 3점을 거뒀다. D조 파라과이, F조 스웨덴, J조 알제리, L조 크로아티아가 나란히 1승1패(승점 3)를 기록했다. 특히 F조 3위 스웨덴은 골득실에서 한국에 앞서 전체 3위 팀 가운데 3위에 랭크돼 있다. 스웨덴과 한국이 순위를 바꾸는 방법은 하나, 일본의 승리다. 스웨덴이 일본과의 경기에서 패해 한국보다 순위가 낮아진다면 홍명보호의 토너먼트 진출 가능성은 커진다.

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일본 언론 '산케이스포츠'는 25일 '일본은 무승부 이상이면 최소 F조 2위를 확보한다. 모리야스 감독은 마지막 경기에 집중했다. 선발 멤버를 대폭 교체할 여유도 없다. 스웨덴에 패하면 일본의 3위로 추락할 가능성이 높다. 이 경우 다른 조의 결과에 따라 상황이 결정된다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 모리야스 감독은 "물론 (조별리그) 1위 통과를 목표로 하고 싶다. 대량 득점을 노리면 팀의 균형이 무너지거나 전술이 엉망이 될 위험이 있다"며 "이번 경기 승리를 위해 최고의 멤버를 구성해 싸우겠다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com