"턱시도 축구할 줄 알았어?" 파라과이 더티 사커, 프랑스 에이스 킬리안 음바페의 충격 반응 "우리도 더러운 축구 할 줄 안다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "우리도 더러운 축구를 할 수 있다!"

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경기가 끝난 뒤 프랑스 에이스 킬리안 음바페의 말이다.

프랑스는 5일(이하 한국시각) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 16강전에서 1-0으로 승리를 거뒀다.

혈투였다. 프랑스의 낙승을 예상했지만, 1점 차 승리를 거뒀다.

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프랑스는 이번 대회 최고의 우승후보다. 조별 리그에서 무려 10골을 터뜨렸고, 2실점. 스웨덴과의 32강전에서도 3-0 완승을 거뒀다.

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하지만, 이날은 달랐다. 파라과이의 '더티 사커' 때문이다. 문제는 심판진이었다. 수차례 부상을 유발할 수 있는 거친 플레이, 상대의 신경을 긁는 신경전이 벌어졌지만, 단 하나의 옐로 카드도 없었다.

음바페는 경기가 끝난 뒤 의미심장한 인터뷰를 했다.

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그는 '어떤 경기가 될 지 알고 있었다. 우리도 더러운 축구를 할 수 있다. 그 방법을 알고 있다. 진흙탕 축구를 하면서 이기는 방법을 알고 있다. (파라과이는) 아마도 우리가 턱시도를 입고 나타날 줄 알았겠지만, 우리는 준비돼 있었다'고 했다.

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음바페는 이날 결승골을 넣었따. 월드컵에서 개인 통산 19번째 골을 넣었다. 최다득점자 리오넬 메시에 1골 뒤져 있다. 음바페는 이번 북중미월드컵에서 7골을 넣으며 메시와 개인 득점 공동 선두에 올라 있다. 음바페는 후반에 역습 시도를 실패했고, 마누 코네는 방금 전 우스만 뎀벨레에게 네트에 맞아 넘어진 뒤 길에게 상단 코너 슛이 막혔다.

이날 파라과이는 음바페에게 엄청난 견제를 했다. 파라과이 안드레스 쿠바스가 음바페를 의도적으로 넘어뜨렸고, 마티아스 갈라르자는 오른쪽 팔꿈치로 음바페를 쓰러뜨렸다.

하지만, 경기가 끝난 뒤 음바페는 여유있는 인터뷰로 '더티 사커'에 대한 응수를 얘기했다. 프랑스가 결국 살아남았고, 음바페는 여전히 강력한 득점력을 과시했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com