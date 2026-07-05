살벌하고 어수선한 멕시코시티의 잉글랜드 국대 호텔 분위기, 중무장한 경찰+멕시코 팬들+드론까지..'BBC 문어' "잉글랜드가 멕시코에 2-1 승리 예상'

epa13088176 Members of the Mexican police guard the England national team's hotel in Mexico City, Mexico, 04 July 2026. Dozens of fans who were loitering around the hotel where the England team, which will face Mexico tomorrow in the World Cup, is staying were removed by the police, who have taken measures to ensure the players can rest. EPA/Sashenka Gutierrez

Police officers guard the Marriott Hotel, where England?s national football team is staying ahead of its FIFA World Cup 2026 Round of 16 match against Mexico, in Mexico City on July 4, 2026. (Photo by Claudia Rosel / AFP)

Fans gather to see England?s national football team players leaving the Marriott Hotel, ahead of their FIFA World Cup 2026 against Mexico, in Mexico City on July 4, 2026. (Photo by Claudia Rosel / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드와 멕시코의 2026년 북중미월드컵 16강전을 앞두고 멕시코 경찰 당국이 만약의 불상사를 대비해 초긴장 상태라고 한다.

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영국, 미국 등의 복수 매체들에 따르면 잉글랜드 축구 대표팀이 멕시코와의 경기를 앞두고 머물고 있는 멕시코시티 매리어트호텔을 방탄조끼를 착용한 100명 이상의 폭동진압경찰이 경비하고 있다.

잉글랜드는 1986년 멕시코월드컵 아르헨티나와의 8강전서 패한 이후 처음으로 고지대에 위치한 아즈테카 스타디움(공식 명칭 멕시코시티 스타디움)에서 공동 개최국 멕시코와 대결한다. 6일 오전 9시(한국시각)다. 잉글랜드 대표팀은 해발 고도 2200m 높이에 위치한 경기장에서 이번 대회 가장 큰 고비를 맞았다. 이번 대회에서 잉글랜드 선수들은 미국에서 조별리그와 32강전을 치르고 처음 멕시코로 이동했다. 전문가들은 높은 고도에 적응하지 못한 잉글랜드 선수들이 강렬한 환경에 적응하지 못해 더 빨리 지칠 수 있다고 전망했다. 반면 멕시코 선수들은 지금까지 4경기를 모두 멕시코에서 치렀다. 멕시코시티와 과달라하라를 오가는 정도였다. 공동 개최국의 이점을 제대로 누리고 있다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 4, 2026 England manager Thomas Tuchel during press conference REUTERS/Henry Romero

잉글랜드 선수들을 더욱 괴롭히는 건 극성인 멕시코 축구팬들이다. 멕시코 팬들이 잉글랜드 숙소 호텔 인근에서 드럼, 나팔, 호루라기, 음악으로 엄청난 소음을 만들어내 선수단이 잠을 이루지 못하게 할 예정이라는 것이다. 외신들의 보도에 따르면 최악의 상황을 예상한 방탄조끼 착용 폭동진압경찰 100여명이 경기 전날 밤 잉글랜드 대표팀 숙소 호텔 외곽에서 근무 중이다.

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영국 매체 인디펜던트는 호텔의 보안 조치로 숙소 주변에 국가방위대 대원들, 경찰견, 200명이 넘는 팬들, 드론 등으로 매우 어수선한 상황이라고 현지 분위기를 전했다. 미국 매체 뉴욕타임스의 보도에 따르면 멕시코 당국은 일요일에 1만7000명의 경찰관이 근무할 예정이다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero

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잉글랜드는 32강전서 콩고민주공화국에 2대1 역적승하며 16강에 진출했다. 멕시코는 에콰도르를 32강에서 2대0으로 잡고 16강에 올랐다.

영국 BBC 전문가 크리스 서튼은 이번 멕시코-잉글랜드전에서 잉글랜드의 2대1 승리를 예상했다. 그는 BBC에 "현지시각 3일에야 도착한 잉글랜드가 얼마나 잘 적응하느냐가 이번 경기 경기력에 분명히 영향을 미칠 것이다. 대회 개막전을 위해 멕시코시티에 머물 때 주변을 뛰어다녀 보았는데, 고지대 여파가 나에게는 영향을 주지 않았다. 물론 로봇 같은 체력을 가져서일 수도 있다"면서 "공식 대회에서 멕시코의 홈 경기 기록 역시 경이적이다. 하지만 잉글랜드는 멕시코가 아즈테카 경기장에서 아주 오랜만에 상대하는 가장 강력한 팀이다. 토마스 투헬 감독의 잉글랜드 대표팀은 지난 32강전에서 콩고민주공화국을 상대로 충분히 승리할 만한 경기력을 보여주었다. 그들의 수비력에 대해서는 확신이 서지 않지만, 이번 경기에서도 해리 케인이 몇 차례 기회를 잡아 해결하면서 다음 라운드에 진출할 만큼의 충분한 기회를 만들어낼 것으로 보인다"고 전망했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com