[현장인터뷰]'5경기 무승' 주승진 감독 "세트피스 상황에서 또 실점…되짚어봐야 한다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[김천=스포츠조선 김가을 기자]"세트피스 상황에서 또 실점했다. 되짚어봐야 한다."

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주승진 김천 상무 감독의 말이다.

김천 상무는 5일 김천종합운동장에서 열린 제주 SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기에서 1대1로 비겼다. 김천(2승9무5패)은 5경기 연속 승리와 인연을 맺지 못했다.

경기 뒤 주 감독은 "후반기 시작했다. 홈에서 승리를 통해 인사하고 싶었는데 그러지 못해 죄송하다. 변수가 생기면서 플랜이 원하는대로 되지 않았다. 선수들이 변화에 잘 적응하면서 우리가 주도하는 경기를 했는데, 세트피스 상황에서 또 실점했다. 되짚어봐야 한다"고 말했다.

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전반 32분 경기가 요동쳤다. 김천 변준수와 제주 네게바가 동시에 퇴장을 당한 것이다. 변준수는 네게바를 막는 과정에서 거친 행위로 경고를 받았다. 앞서 한 차례 경고를 받았던 변준수는 누적 경고로 그라운드를 떠났다. 네게바는 변준수의 수비에 난폭한 행위로 대응해 레드카드를 받고 다이렉트 퇴장을 당했다.

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김천은 후반 24분 임덕근이 자기 진영에서 길게 올린 크로스를 제주 골키퍼 김동준이 앞으로 달려나와 걷어냈다. 하지만 이 공이 박철우에게 흘렀고, 박철우는 상대 수비진의 키를 훌쩍 넘기는 묘기슛으로 득점했다. 제주도 맞불을 놨다. 코너킥 상황에서 오재혁의 크로스를 토비아스가 헤더골로 1-1 균형을 맞췄다. 두 팀 모두 추가 득점하지 못한 채 1대1로 경기를 마쳤다.

주 감독은 "(퇴장으로) 포인트를 서는 부분에 있어서 큰 선수가 빠지다보니 변수가 있었던 것 같다"고 말했다.

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이날 교체 투입 뒤 재교체된 이찬욱에 대해선 "부상 이슈가 있었다. 광대 함몰이 우려됐는데 다행히 함몰까지는 아니다"고 설명했다. 이찬욱은 세트피스 상황에서 상대 선수와 부딪치는 아찔한 장면이 있었다.

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한편, 김천은 11일 부천FC와 홈에서 격돌한다.

김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com