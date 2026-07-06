"7번째 별 가져올 기회" 정승원이 밝힌 세리머니의 의미..."계속 안 지려고 노력 중"[현장인터뷰]

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]"우승하면 우리가 7번째 별을 가져올 수 있는 기회다."

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서울은 5일 서울월드컵경기장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 16라운드 경기에서 1대0으로 승리했다. 서울은 이번 승리로 승점 35, 1위 자리를 공고히 했다.

이날 경기는 후반 중반까지 이이진 무득점 양상에도 팬들의 마음을 뜨겁게 달구는 경기력을 선보였다. 빠른 트랜지션과 전방 압박, 주고받는 위협적인 역습이 반복됐다. 팽팽하던 '0'의 균형이 후반 36분 깨졌다. 페널티지역 우측에서 공을 잡은 정승원은 수비를 제치는 동작 이후 낮고 빠른 슈팅으로 인천 골망을 흔들었다. 서울은 한 골의 격차를 끝까지 지켰다.

결승골을 기록한 정승원은 이날 승리의 주역이었다. 득점 이후 1부터 6까지의 숫자, 그리고 자신의 등번호인 7을 들어보인 정승원이다. 그는 "이번에 좋은 성적을 거둬서 우승하면 우리가 7번째 별을 가져올 수 있는 기회다. 제 등번호가 7번이라 그 의미를 계속 생각해봤다. 중요한 시점에 골이 터져서 준비했던 게 이렇게 나왔다"고 세리머니 이유를 밝혔다.

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우승에 대한 의지가 강했다. 정승원은 "계속 안 지려고 노력을 많이 하고 있고, 안 지기 위해서는 어떻게 해야 하는지 연구하기 때문에 안 좋았던 모습을 보완하려고 노력을 많이 하다 보니 이런 경기가 나온 것 같다"며 "처음 팀에 왔을 때부터 우승에 대한 생각을 놓지 않고 있다. 지금처럼 단점을 계속 보완해 나가다 보면 계속 좋은 경기 흐름을 가져오지 않을까 생각한다"고 했다.

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작년과 달라진 부분에 대해서는 "선수들이 많이 바뀌었다. 작년에도 안 됐던 부분에는 득점이나 이런 것들이 작용했고, 지금은 내가 생각하기에 세트피스 상황에서 득점이 잘 나온 것 같다. 선수들도 조금씩 더 집중하려고 노력하니까 흐름이 잘 넘어온 것 같다. 우리끼리 잘 뭉쳐지고, 대화하면서 잘 풀어나가고 있다"고 밝혔다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com