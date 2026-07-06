'홍명보 감독, 전례 없는 격렬한 비난' 충격받은 英 냉정 평가 터졌다…'韓 기대에 벗어났다'→'몇 가지 요인 얽혀있다'

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]혼돈의 대한민국 축구. 영국 언론 '가디언'이 냉정한 평가를 내놨다.

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일본 언론 '주니치스포츠'는 5일 '아시아 축구가 전멸했다. 영국 언론은 일본은 모범, 한국은 기대 밖이라고 평가했다'고 보도했다.

2026년 북중미월드컵 16강전이 펼쳐지고 있다. 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가들은 자취를 감췄다. 단 한 팀도 16강에 오르지 못했기 때문이다.

영국 언론 '가디언'은 아시아 국가들에 대한 평가를 내놓았다. 이 매체는 '일본은 브라질에 패했다. 하지만 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 구보 다케후사(레알 소시에다드) 등이 출전할 수 있었다면 결과는 달라졌을지도 모른다. 장기적인 비전, 인내력, 그리고 결의라는 일본의 모델은 최근 성과 덕에 지지를 얻을 수도 있다. 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독은 아시아 수준을 더 높이면 브라질과도 비슷하게 싸울 수 있다고 생각할지 모른다'고 했다. 이른바 '오일 머니'를 앞세우는 사우디아라비아와 카타르 등에 대해선 '이들은 장기적 계획이 부족하다'고 평가했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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한국에 대해선 '한국은 예상대로라면 이겨야 했다. 기대에 가장 벗어났다. 홍명보 감독은 전례 없는 격렬한 비난을 받아 사임했다. 그러나 그 밖에도 몇 가지 요인이 얽혀있다'고 전했다.

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한국은 북중미월드컵 조별리그 A조에서 1승2패로 조 3위에 머물렀다. 체코와의 첫 경기에서 승리했지만, '개최국' 멕시코에 아쉽게 패했다. 남아공에 충격패하며 고개를 숙였다. 한국은 조 3위 '와일드카드'에 희망을 걸었지만, 끝내 토너먼트의 문을 넘지 못했다. 후폭풍은 거셌다. 홍 감독은 모든 책임을 지고 스스로 물러났다. 상황은 쉽게 나아지지 않고 있다. 홍 감독은 지난 2일 미국에 있는 가족과 함께 시간을 보내기 위해 LA로 출국했다. 하지만 추측성 기사가 쏟아지고 있다. 대표팀 주치의 송준섭 박사는 '세상에 가장 힘들고 괴롭게 지칠 때 여러분은 누굴 찾아가나요? 바로 가족입니다. 홍 감독의 도피성 LA 출국이란 보도를 접하고 마음이 참 아픕니다. 가족품으로 찾아가는 게 도피입니까. 모든 비판도 정확한 팩트안에서 해야 그 정당성과 건전성을 의심받지 않습니다'고 답답한 심정을 토로했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com