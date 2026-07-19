"걱정마! 17분에 끝낼게" FIFA, 결승전 하프타임쇼 30분 논란→스페인-아르헨에 사전공지[북중미월드컵]

BTS 사진=스포츠조선 DB

출처=FIFA

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[스포츠조선 전영지 기자]"결승전 하프타임은 17분."

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월드컵 결승전 하프타임 쇼가 30분간 진행될 수 있다는 우려 및 비판과 관련, 국제축구연맹(FIFA)이 스페인과 아르헨티나 측에 하프타임 시간이 17분간 지속될 것이라고 통보한 것으로 알려졌다.

스페인과 아르헨티나의 북중미월드컵 결승전은 20일 오전 4시(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지의 메트라이프 스타디움에서 킥오프한다. 미국에서 열리는 월드컵 결승전, 도널드 트럼프 대통령이 참석하는 가운데 FIFA는 역사상 최초로 슈퍼볼 스타일의 하프타임 쇼를 기획했다. 이번 공연에는 K-팝 그룹 BTS와 저스틴 비버, 마돈나, 샤키라가 공동 헤드라이너로 참여하며, 콜드플레이의 크리스 마틴이 쇼의 큐레이션을 맡았다.

FIFA랭킹 1-2위, '축신' 리오넬 메시와 '초신성' 라민 야말의 세기의 결승전을 앞두고 월드컵 하프타임 쇼가 최대 30분까지 이어질 수 있다는 보도가 나오면서 논란이 일었다. 이는 국제축구평의회(IFAB)의 경기 규칙이 허용하는 하프타임 최대 시간인 15분을 위반하는 것.

출처=FIFA

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FIFA는 결승전을 앞두고 스페인 및 아르헨티나 축구협회에 연락해 하프타임 휴식 시간이 총 17분 동안 지속될 것임을 확인했다. 이중 6분은 무대 설치 및 철거에 할당되며, 공연 자체는 11분간 집중적으로 진행될 예정이다.

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지난해 메트라이프 스타디움에서 열린 첼시와 파리생제르맹의 FIFA 클럽월드컵 결승전 당시 콜드플레이, 제이 발빈, 도자 캣, 템스, 엠마누엘 켈리의 공연이 이어지며 FIFA의 하프타임 쇼가 24분 동안 이어진 바 있다. 2021년, 남미축구연맹(CONMEBOL)은 하프타임 최대 시간을 25분으로 연장하려 했으나, IFAB는 '비활동 시간이 길어짐에 따라 선수의 복지와 안전에 부정적인 영향을 미친다'는 이유로 이를 허용하지 않았다. 그러나 이후 2024년, 남미축구연맹은 아르헨티나-콜롬비아의 코파 아메리카 결승전에서 약 25분간 하프타임 쇼를 펼쳤다.

당시 콜롬비아의 네스토르 로렌소 감독은 아르헨티나에 0대1로 패하기 전 인터뷰를 통해 "규칙이 있는 만큼 결승전 하프타임은 15분이 돼야 한다고 생각한다"고 주장했다. "하지만 콘서트가 열리기 때문에 우리는 20~25분 후에나 다시 경기장으로 걸어 나가게 될 것으로 보인다. 이는 선수들의 체력에 영향을 미칠 수 있으며, 몸이 너무 식어버릴 수 있다. 드레싱룸에서의 그 휴식 시간들이 선수들에게 어떤 의미인지, 사람들은 그 수준에 도달하는 데 무엇이 필요한지 이해하지 못한다"라며 비판한 바 있다.

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한편 이번 북중미월드컵 결승전에는 킥오프 90분 전 시작하는 폐막식 공연도 포함돼 있다. 현지시각 오후 3시 킥오프하는 결승전을 앞두고 오후 1시30분부터 폐막식이 시작된다. 폐막식 무대에는 톰 크루즈, 라우라 파우시니, 니콜 셰르징거, 로비 윌리엄스, 아이쇼스피드가 출연할 예정이며, 미국 국가는 제니퍼 허드슨이 부른다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com