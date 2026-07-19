"김빠진 대결이라니" 메시→펠레, 음바페→올리세, 월드컵 골→도움 역사 송두리째 바꾼 3위 결정전…잉글랜드 미소, 프랑스 대기록 잔치

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[스포츠조선 김성원 기자]김이 빠졌지만 역사에 남은 3위 결정전이었다.

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잉글랜드가 2026년 북중미월드컵에서 3위를 차지했다. 잉글랜드는 19일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 프랑스와의 3위 결정전에서 난타전 끝에 6대4로 승리했다.

무려 10골이 터졌다. 월드컵 역사상 3위 결정전 최다골 기록이 새롭게 작성됐다. 종전 최다골 기록은 1958년 스웨덴 대회 때 프랑스와 독일이 작성한 9골이었다. 당시 프랑스가 독일을 6대3으로 꺾었다. 프랑스는 이번엔 '패자'로 기록됐다.

잉글랜드는 부카요 사카가 해트트릭을 쏘아올렸다. 잉글랜드 선수로는 두 번째로 월드컵 토너먼트 해트트릭이다. 데클란 라이스, 에즈리 콘사, 주드 벨링엄도 골 퍼레이드에 이름을 올렸다. 마지막 쐐기골을 터트린 벨링엄은 7호골을 기록, 결장한 해리 케인(6골)을 넘어 잉글랜드 선수 최다골을 기록했다.

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4위로 대회를 마감한 프랑스는 전반을 0-4로 뒤지다 후반 4골을 몰아쳤다. 월드컵 개인 기록을 뒤흔들었다. 아르헨티나의 리오넬 메시와 8골로 득점 공동 1위를 달리던 킬리안 음바페는 2골을 추가해 10골로 마침표를 찍었다. 마의 두 자릿수 득점 달성에 성공했다.

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월드컵 본선에서 두 자릿수 골을 넣은 것은 1970년 멕시코 대회 이후 56년 만이다. 당시 '독일의 전설' 게르트 뮐러가 10골을 터트렸다. . 96년 월드컵 역사상 단일 대회에서 두 자릿수 득점은 단 4명이다. 1954년 스위스 대회에서의 산도르 코츠시스(헝가리·11골), 1958년 스웨덴 대회의 쥐스트 퐁텐(프랑스·13골), 뮐러 그리고 음바페다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 France's Kylian Mbappe hugs France coach Didier Deschamps at the end of the match REUTERS/Marco Bello

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 18: Harry Kane #9 of England and Michael Olise #11 of France greet during the warm up before the FIFA World Cup 2026 Bronze Final between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, Florida. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

음바페는 10골 4도움으로 14개의 공격포인트를 기록, 단일 대회 최다 기록도 새롭게 썼다. 종전 기록은 1958년 스웨덴 대회의 퐁텐(13골), 1970년 멕시코 대회 뮐러(10골 3도움)의 13개였다.

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음바페는 월드컵 통산 최다골에서도 1위에 올랐다. 그는 이날 22골을 기록, 메시(21골)를 제치고 이 부문 1위에 등극했다.

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메시는 20일 오전 4시 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 프랑스와 결승전을 치른다. 메시의 활약에 따라 골든부트(득점왕)는 물론 통산 최다골 기록도 달라질 수 있다. 다만 28세인 음바페는 나이상 다음 대회, 그 다음 대회 출전도 가능한만큼, 이 부분에서는 확실한 1위가 될 가능성이 크다.

프랑스 삼각 편대의 한 축인 마이클 올리세는 '축구황제' 펠레를 넘어섰다. 그는 이날 2개의 도움을 추가했다. 7개의 도움을 기록한 올리세는 1970년 멕시코 대회에서 펠레가 세운 단일 대회 최다 도움(6개)을 허물었다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com