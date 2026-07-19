96년 월드컵 역사에 남을 퇴장, '역대 감독 승리 1위' 데샹이 떠난다, 새 시대 맞이하는 프랑스...후임은 '전설' 지단

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[스포츠조선 이현석 기자]영광의 시대를 이끈 디디에 데샹 프랑스 감독(58)이 마침내 마침표를 찍었다. 빈자리는 새로운 '전설'이 채운다.

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14년 동안 프랑스 대표팀 지휘봉을 잡았던 데샹 감독은 19일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 3위 결정전(4대6 패)을 끝으로 프랑스 감독직에서 물러났다. 프랑스축구협회는 경기 종료 후 '데샹 감독이 지휘봉을 내려놓는다. 14년간 대표팀 감독으로 헌신한 그에게 경의를 표한다'고 공식 발표했다.

대표팀을 떠나는 마지막 순간, 데샹의 소감에는 프랑스에 대한 애정과 밝은 미래가 담겨 있었다. 그는 잉글랜드전 후 기자회견에서 "언제나 프랑스를 가장 높은 곳까지 올리고 정상을 유지하려는 열망과 의지를 가지고 있었다. 나의 축구 인생에서 이 프랑스 유니폼을 입는 것보다 아름다운 일은 없었다"며 "이번 월드컵에서 선수들과 함께 8주 동안 정말 행복했다. 프랑스엔 성장하고 있는 젊은 선수들이 많다. 앞으로 더 강한 팀이 될 것"이라고 자신했다. 데샹 감독은 마지막 기자회견 이후 기자들의 박수를 받으며 떠났다.

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찬란했던 환희, 그 시작은 2012년이었다. 위기의 프랑스를 구하기 위해 나선 것이 첫걸음이었다. 2010년 남아공 대회에서 프랑스는 참담한 결과로 대회를 마쳤다. 1무2패 조별리그 탈락, 2002년 한-일 대회 이후 최악의 성적이었다. 분위기마저 바닥을 찍었다. 선수단 훈련 보이콧 등 내부 문제까지 터져나왔다. 1998년 프랑스 대회 우승의 주역이었던 데샹이 나섰다. 빠르게 대표팀을 정비했다. 2014년 브라질 대회 8강, 유로 2016 준우승은 예고편이었다. 킬리안 음바페, 은골로 캉테 등 스타들을 발굴하며 내실을 쌓은 데샹의 프랑스는 2018년 러시아 대회에서 역대 두 번째 우승에 성공했다. 마리우 자갈루(브라질), 프란츠 베켄바워(독일)에 이어 역대 세 번째로 선수, 감독으로 월드컵 우승을 경험했다.

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2022년 카타르에서도 프랑스는 승승장구했다. 두 대회 연속 결승에 올랐다. 마지막 순간 아르헨티나와 연장까지 3대3으로 맞선 끝에 승부차기에서 패배하며 준우승에 그쳤다. 이번 북중미월드컵에서는 4위로 마쳤다. 데샹은 월드컵 본선에서만 20승을 거두며, 역대 감독 최다승 기록을 세웠다. 그는 프랑스 부임 후 14년 동안 185경기에서 120승35무30패, 엄청난 성적을 거뒀다.

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데샹이 대표팀 역사의 뒤안길로 사라지지만, 프랑스의 전진은 계속된다. '황금 세대'의 지휘봉을 새롭게 잡을 주인공은 지네딘 지단이 유력하다. 현역 시절부터 프랑스 축구를 대표하는 최고의 선수였다. 프랑스 대표팀 황금기를 상징하는 축구 영웅이었다. 1998년 자국에서 열린 월드컵을 우승으로 이끌었고, 유로 2000에서도 프랑스를 정상에 올려놓았다.

은퇴 이후 지도자의 길도 탄탄대로였다. 레알 마드리드에서 수석 코치를 거쳐, 2016년 1월 1군 감독으로 부임했다. 사상 첫 유럽챔피언스리그 3회 연속 우승을 이끌며 감독으로서 탁월한 능력을 과시했다. 2021년 레알 마드리드를 떠난 지단은 줄곧 한 자리만을 바라봤다. 프랑스 대표팀 감독직을 원했다. 여러 빅클럽의 제안을 마다하며 기다렸다. 당초 2022년 카타르 대회 이후 데샹이 떠날 것이라는 전망 속에 부임 기대감이 컸다. 데샹이 잔류하며 기다림이 연장됐다.

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5년이 넘는 인내의 시간을 거쳐, 마침내 프랑스를 이끌 예정이다. 프랑스 유력지 레퀴프는 '지단이 9월 1일부터 프랑스 대표팀을 이끌 것이다'고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com