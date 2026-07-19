'인간문어와 AI의 예측이 정확히 일치했다' BBC 크리스 서튼-AI, 스페인 아르헨티나에 2-1 승리 전망..'프랑스-잉글랜드 3위 결정전 예측 빗나갔다'

(COMBO) This combination of file photos created on July 16, 2026, shows Argentina's forward #10 Lionel Messi in Atlanta on July 15, 2026 (L); and Spain's forward #19 Lamine Yamal in Atlanta on June 21, 2026. Spain and Argentina will meet in the 2026 World Cup football tournament final match at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN and Roberto SCHMIDT / AFP)

(COMBO) This combination of file photos created on July 16, 2026, shows Argentina's forward #10 Lionel Messi in Kansas City on July 11, 2026 (L); and Spain's forward #19 Lamine Yama in Arlington on July 14, 2026. Spain and Argentina will meet in the 2026 World Cup football tournament final match at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN and Paul ELLIS / AFP)

(COMBO) This combination of file photos created on July 16, 2026, shows Spain's forward #19 Lamine Yamal in Arlington on July 14, 2026 (L); and Argentina's forward #10 Lionel Messi in Atlanta on July 15, 2026. Spain and Argentina will meet in the 2026 World Cup football tournament final match at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by Charly TRIBALLEAU and Roberto SCHMIDT / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]영국 매체 BBC 전문가로 활동하고 있는 EPL 공격수 출신 크리스 서튼이 스페인과 아르헨티나의 북중미월드컵 결승전 결과를 예측하면서 스페인의 승리를 점쳤다. 예상 스코어는 2-1이다. BBC가 함께 공개한 AI 예측도 '인간 문어' 서튼과 똑같은 '스페인의 2-1 승리'였다. 크리스 서튼은 BBC에서 경기 전망 등 전문가로 활동하며 '인간 문어'라는 애칭이 붙었다.

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스페인과 아르헨티의 2026년 북중미월드컵 결승(단판승부)전은 20일 오전 4시 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린다.

서튼은 BBC에서 '나는 여전히 스페인이 아르헨티나를 꺾을 가능성이 매우 높다고 생각한다. 스페인은 이번 대회에서 치른 7경기 동안 단 한 번도 끌려간 적이 없으며, 준결승전에서 프랑스를 꺾은 방식을 보면 그들을 완전히 해체해 버렸다'면서 '나는 스페인이 프랑스의 뛰어난 기술을 상대로 풀백(측면) 지역에서 고전할 것이라 생각했다. 그런데 내가 틀렸다. 스페인은 프랑스의 환상적인 공격을 무력화했을 뿐만 아니라, 상대를 완전히 압도하며 경기를 지배했다. 그것은 완벽에 가까운 경기력이었으며, 내가 보기에 유일한 의문은 그들이 이를 다시 한번 재현할 수 있느냐는 것뿐이다'고 전망했다.

ARLINGTON, TEXAS - JULY 13: Lamine Yamal #19 of Spain speaks to the media during a Spain Press Conference at Dallas Stadium on July 13, 2026 in Arlington, Texas. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

스페인은 준결승에서 만난 킬리안 음바페의 프랑스를 2대0으로 완파했다. 프랑스의 화려한 공격을 촘촘한 수비와 견고한 중원의 힘으로 무력화시켜버렸다.

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서튼은 '아르헨티나는 잉글랜드와의 전반전과 유사한 설정을 들고나올 것으로 보이며, 깊숙이 내려앉아 자신들의 박스를 수비하고 공격할 타이밍을 고를 것이다. 나는 아르헨티나가 잉글랜드전을 마무리 지었던 방식처럼 스페인을 거세게 몰아붙이기를 바라지만, 그들은 그렇게 할 경우 상대에게 공략당할 것임을 알고 있을 것이다. 대신 그들은 싸울 것이다. 한계치에 가깝게 매우 사납고 공격적으로 경기를 펼칠 것이다. 아르헨티나이 결승전에 도달한 방식 덕분에 자신감이 넘칠 것이고 스스로 무적이라고 느낄 수도 있겠지만, 나는 여전히 스페인이 더 나은 팀이며 가장 훌륭한 축구를 구사한다고 생각한다'고 평가했다. 아르헨티나는 잉글랜드와 준결승에서 선제골을 내줬지만 극적으로 동점골, 그리고 역전 결승골을 뽑아 2대1 승리해 결승에 올랐다.

20-year-old soccer star Lionel Messi helps to bathe Lamine Yamal, who was merely six months old at the time with Yamal's mother Sheila Ebana during a photo session in Sept. 2007 in the dressing room of the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain. (AP Photo/Joan Monfort)

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서튼은 '스페인은 만약 앞서 나가게 되더라도 잉글랜드가 했던 행동을 하지 않을 것이다. 그들은 뒤로 후퇴하지 않을 것이다. 대신 그들은 패닉에 빠지지 않는 신념을 가지고 있으며, 다음 패스로 무엇을 해야 하는지 항상 알고 있다. 라민 야말은 이번 대회에서 스페인을 위해 아직 제대로 시동을 걸지 못했다. 그는 여전히 아마 10점 만점에 7점 정도의 활약을 펼쳤지만, 그를 보면 보여줄 것이 훨씬 더 많이 남아있다는 생각이 든다. 우리가 그의 능력을 알고 있는 만큼 결승전에서 그것이 나타날 수도 있지만, 스페인은 승리를 위해 그에게만 의지하지는 않을 것'이라고 전망했다. 스페인의 신성 야말은 이번 대회에서 한골에 그치고 있다.

Argentina's Lionel Messi watches during a news conference ahead of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in New York, Friday, July 17, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II)

서튼은 '스페인 스쿼드를 살펴보면 아주 많은 선수가 경기력의 최정점에 올라와 있다. 예를 들어, 페드로 포로는 토트넘에서 보던 선수라고는 알아볼 수 없을 정도이며, 로드리(맨체스터 시티)는 2024~2025시즌 대부분을 결장하게 만들었던 전방 십자인대 부상 이후 육체적으로 최고의 상태로 돌아온 것처럼 보인다'면서 '빌드업 플레이가 상대의 압박보다 더 우수할 정도로 자신감이 넘치는 팀을 어떻게 이길 수 있겠는가. 아르헨티나는 자신들이 그런 방식으로 맞설 수 없다는 것을 알 것'이라고 봤다. 또 그는 '첫 번째 골이 절대적으로 중요할 것이며, 어쩌면 메시의 또 다른 마법 같은 순간이 그의 팀에 리드와 어떤 희망을 안겨줄지도 모른다. 하지만 무슨 일이 일어나든 스페인이 점유율을 지배할 것이다. 나는 서로 다른 이유로 두 팀의 경기를 보는 것을 좋아한다. 아르헨티나는 혼돈을, 스페인은 침착함을 가져올 것이다. 결국 침착함이 승리할 것'이라고 예측했다.

Kosovar artist Alkent Pozhegu puts the finish touches to a mosaic on the ground, made with grain and seeds, and depicting Argentina's forward #10 Lionel Messi (R) and Spain's forward #19 Lamine Yamal, in the town of Gjakova on July 16, 2026. Thousands of kilometres away from New York, where the Argentina and Spain football teams will compete for the World Cup title, in the western city of Gjakova, Alkent Pozhegu has made a mosaic depicting the two forward stars Lionel Messi and Lamine Yamal. (Photo by Armend NIMANI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

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참고로 크리스 서튼과 BBC의 AI가 전망한 프랑스-잉글랜드의 3위 결정전 예측은 둘다 틀렸다. 서튼과 AI는 프랑스의 2-1 승리를 전망했지만 실제 경기 결과는 잉글랜드의 6대4 승리였다. 이렇게 '인간 문어'와 AI의 예측은 실제 결과와 다를 수 있다는 걸 전제로 깔아야 한다. 경기 결과 예측은 전문가든 AI든 무척 어렵기 때문이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com