[K리그1 현장라인업] '압도적 1위' 서울, 부천 잡고 선두 굳힐까...선발 명단 발표

한국프로축구연맹

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[부천=스포츠조선 김대식 기자]FC서울은 2위권과의 격차를 벌릴 수 있을까.

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서울은 19일 부천종합운동장에서 부천FC와 '하나은행 K리그1 2026' 18라운드를 치른다. 승점 36점으로 1위를 달리고 있는 서울과 승점 19점으로 10위인 부천의 맞대결이다.

서울은 조영욱과 클리말라를 중심으로 정승원, 이승모, 바베츠, 송민규를 중원에 배치했다. 박수일, 야잔, 로스, 김진수가 수비를 맡는다. 골문은 구성윤이 책임졌다.

이에 맞서는 부천은 갈레고, 박정인을 최전방에 뒀다. 한지호, 안태현, 성예건, 김상준, 김민준이 중원에서 호흡한다. 패트릭, 백동규, 홍성욱이 스리백을 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 김형근이 맡았다.

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강원FC를 제외한 울산HD, 전북 현대, 포항 스틸러스가 18라운드에서 원하는 결과를 얻지 못한 가운데 서울은 선두를 굳힐 수 있는 기회를 잡았다. 부천은 이번 라운드에서 승리하지 못한다면 11위 김천 상무에 추격 여지를 제공한다.

부천=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com