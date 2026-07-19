'메시빠지만 우승은 못참지' 스페인 출신 제라드 누스 감독의 미소 "메시가 결승전서 최악의 경기했으면"[현장 인터뷰]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]"메시가 최악의 경기를 했으면 좋겠다."

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제라드 누스 파주 프런티어 감독의 농담섞인 바람이었다. 파주는 19일 수원월드컵경기장에서 수원 삼성과 '하나은행 K리그2 2026' 17라운드를 치른다. 수원은 승점 32점으로 3위, 파주는 승점 17점으로 13위에 자리해 있다.

수원은 최근 흐름이 좋지 않다. 코리아컵 포함, 2연패에 빠졌다. 수원은 16라운드에서 안산 그리너스에 충격의 1대2 역전패를 당했다. 무려 34개의 슈팅을 날렸지만, 지독한 결정력 부족에 울었다. 이어진 주중 코리아컵에서도 K3리그의 부산교통공사에 1대2로 패했다. 계속된 부상 악몽으로 신인 골키퍼를 필드플레이어로 투입해야 할 정도로 최악의 경기였다.

반면 파주는 조금씩 흐름을 찾고 있다. 최근 7경기에서 2무5패에 머물렀던 파주는 돌풍을 일으키는 화성FC를 상대로, 그것도 원정에서 2대1 승리를 따냈다. 연패를 끊은 파주는 주중 코리아컵에서도 K3리그의 강릉시민축구단과 혈투 끝에 3대2로 웃었다.

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지난 3월 열린 첫 맞대결에서는 수원이 1대0으로 승리했다. 하지만 내용 면에서는 파주도 크게 밀리지 않았다.

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양 팀은 최정예 멤버를 내세웠다. 수원은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 헤이스-강현묵 투톱이 다시 나섰다. 좌우에는 페신과 김도연이, 중원에는 정호연과 박현빈이 자리했다. 포백은 이상민-한현서-고종현-이건희가 꾸렸다. 김준홍이 골키퍼 장갑을 꼈다. 벤치에는 일류첸코, 르본, 강성진 고승범 김성주 홍정호 이준재 모경빈 김민준이 포진했다.

파주는 3-5-2로 맞섰다. 보르하 바스톤과 아리아스가 투톱을 이뤘다. 이택근과 유재준이 좌우에 섰고, 바에즈-김현태-최범경이 중원을 구성했다. 보닐라-홍정운-전현병이 스리백을 이뤘다. 류원우가 골문을 지켰다. 이대광 이제호 이준석 이찬호 심민용 김진호 노승익 김민성 김민승이 벤치에서 출발했다.

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경기 전 만난 누스 감독은 "수원은 정말 레벨이 높은 팀이다. 개인적으로 꼽는 승격 후보다. 우리가 잘하는 것을 살리고, 우리 실수를 최소화해야 한다"고 했다. 누스 감독은 스페인 출신이다. 스페인은 20일 아르헨티나와 2026년 북중미월드컵 결승전을 치른다. 누스 감독도 기대가 큰 눈치였다.

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누스 감독은 "이런 레벨의 경기를 볼 수 있다는게 환상적이다. 메시가 스페인을 상대하는 모습을 보게돼 영광이다. 나도 바르셀로나 출신이고 팬인데, 메시가 지금껏 바르셀로나에 해줬던 일에 감사하지만, 이번 결승전만큼은 메시가 최악의 경기를 해서 스페인이 이겼으면 좋겠다"고 웃었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com