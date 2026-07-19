갈길 바쁜 수원, 또 다시 못이겼다! 슈팅 15개 때리고 빈손...파주와 0-0 무승부 '2위 탈환에 만족'[현장 리뷰]

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]부상의 늪에 빠진 수원 삼성이 또 다시 승리에 실패했다.

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수원은 19일 수원월드컵경기장에서 열린 파주 프런티어와의 '하나은행 K리그2 2026' 17라운드에서 0대0으로 비겼다. 2경기 연속 승리를 하지 못한 수원은 승점 33점으로 대구(승점 32)를 제치고 2위를 탈환한 것에 만족해야 했다. 파주는 승전 18점으로 12위에 올라섰다.

수원은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 헤이스-강현묵 투톱이 다시 나섰다. 좌우에는 페신과 김도연이, 중원에는 정호연과 박현빈이 자리했다. 포백은 이상민-한현서-고종현-이건희가 꾸렸다. 김준홍이 골키퍼 장갑을 꼈다. 벤치에는 일류첸코, 르본, 강성진 고승범 김성주 홍정호 이준재 모경빈 김민준이 포진했다.

파주는 3-5-2로 맞섰다. 보르하 바스톤과 아리아스가 투톱을 이뤘다. 이택근과 유재준이 좌우에 섰고, 바에즈-김현태-최범경이 중원을 구성했다. 보닐라-홍정운-전현병이 스리백을 이뤘다. 류원우가 골문을 지켰다. 이대광 이제호 이준석 이찬호 심민용 김진호 노승익 김민성 김민승이 벤치에서 출발했다.

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전반 3분 파주가 먼저 슈팅을 때렸다. 보르하 바스톤이 내준 볼을 바에즈가 뛰어들며 슈팅으로 연결했다. 수비 맞고 나왔다. 6분 수원이 반격했다. 이건희가 오른쪽에서 올린 크로스가 김도연에게 연결됐다. 김도연이 돌파하는 과정에서 넘어졌다. 하지만 오프사이드였다. 주심은 VAR과 교신 후 원심을 유지했다.

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16분 수원이 좋은 기회를 놓쳤다. 이건희가 오른쪽에서 올린 크로스가 뒤로 넘어가 김도연에 향했다. 김도연은 뛰어들며 왼발로 갖다댔다. 볼은 크로스바를 맞고 나왔다. 18분에는 이건희가 올려준 크로스가 강현묵 머리에 맞았다. 골키퍼 정면으로 향했다.

21분 수원의 매서운 공세가 이어졌다. 박현빈이 왼쪽에서 왼발로 올려준 프리킥이 날카롭게 골대로 향했다. 이상민이 두번의 날카로운 슈팅을 시도했지만, 한번은 같은 편을 맞았고, 다른 한번은 골대를 맞았다. 하지만 파울이 선언됐다. 24분에는 헤이스와 페신은 좁은 공간에서 2대1 패스로 기회를 잡았다. 페신이 수비를 앞에 두고 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했다.

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31분 수원이 아리아스의 패스 미스를 가로챘다. 헤이스가 왼쪽으로 파고들던 김도연에게 찔러줬다. 접는 과정에서 전현병에 걸려 넘어졌다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 주심은 VAR과 교신 후 온필드리뷰를 진행했다. 그 결과 원심을 파기하고, 김도연에게 시뮬레이션 파울로 경고를 줬다.

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파주가 반격했다. 35분 빠른 역습이 왼쪽을 파고들던 이택근에게 이어졌다. 이택근은 수비 한명을 제친 후 오른발 슈팅을 시도했다. 수원 수비를 맞고 나왔다. 37분 수원이 날카로운 슈팅으로 응수했다. 강현묵이 역습에서 왼쪽의 김도연에게 내줬다. 김도연이 아크 정면으로 달려오던 박현빈에게 내줬고, 박현빈은 곧바로 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 잘 막아냈다.

수원의 공세가 이어지는 가운데, 전반전 추가시간 6분이 주어졌다. 46분 김도연이 오른쪽에서 돌파하며 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했다. 일진일퇴의 공방이 이어지던 가운데, 김도연의 슈팅은 수비를 맞고 나왔다. 종료 직전 수원이 왼쪽에서 프리킥을 얻었다. 박현빈의 킥과 헤이스의 크로스 모두 슈팅으로 이어지지는 않았다. 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

양 팀이 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 수원은 김도연을 빼고 르본을 넣었다. 파주도 아리아스를 제외하고 노승익을 투입했다. 후반 5분 파주가 유효슈팅을 만들었다. 롱스로인을 보르하 바스톤이 백헤더로 연결했다. 김준홍이 잘 막아냈다.

후반 7분 수원이 결정적 기회를 놓쳤다. 강현묵이 박스 오른쪽을 파고들며 날카로운 크로스를 올렸다. 페신이 뛰어들며 헤더로 연결했다. 골대를 살짝 벗어났다. 12분에는 이건희가 공격에 가담해 먼거리서 날카로운 슈팅을 날렸다. 류원우 골키퍼가 잘 막아냈다. 수원이 전방에 변화를 줬다. 17분 강현묵을 빼고 일류첸코를 넣었다.

18분 파주가 압박에 성공하며 높은 위치에서 기회를 잡는 듯 했다. 하지만 이건희의 커버플레이가 빨랐다. 파주가 공격을 강화했다. 바에즈를 빼고 이준석을 넣었다. 23분 수원이 날카로운 기회를 잡았다. 일류첸코가 박스 왼쪽을 파고들며 슈팅을 시도했다. 류원우 골키퍼의 선방에 걸렸다.

수원은 26분 한현서와 페신 대신 홍정호와 강성진을 넣었다.27분 파주도 변화를 줬다. 최범경을 빼고 이대광을 넣었다. 이대광이 투입되자마자 수비를 제친 후 오른발 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 29분 헤이스가 왼쪽을 돌파하며 날카로운 크로스를 올렸다. 강성진이 헤더로 떨군 볼을 일류첸코가 발리 슈팅으로 연결했다. 제대로 맞지 않고 골대를 벗어났다.

파주가 슈팅을 때렸다. 34분 유재준이 먼거리서 슈팅을 시도했다. 골대를 크게 넘어갔다. 수원이 공세에 나섰지만, 오프사이드 등으로 슈팅까지 만들지는 못했다. 44분 파주가 또 한번의 슈팅을 만들었다. 이준석이 돌파하며 얻어낸 프리킥을 홍정운이 헤더로 연결했다. 골대를 넘어갔다. 45분 수원이 이상민을 빼고 모경빈을 넣었다.

추가시간 7분이 주어졌다. 50분 박현빈이 왼쪽에서 크로스를 올렸다. 일류첸코가 짤라 먹는 움직임으로 헤더를 시도했지만, 골대를 넘어갔다. 종료 직전 이건희의 회심의 슈팅은 골라인 바로 앞에서 전현병의 환상 태클에 막혔다. 경기는 결국 0대0으로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com