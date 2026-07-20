[월드컵]'이 갓난아기는 커서 메시의 우승을 저지합니다' 19살 야말의 화려한 월드컵 대관식, '39살 GOAT' 꺾고 '청출어람'

AP연합뉴스

AP연합뉴스

로이터연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]19년 전인 2007년, 당시 FC바르셀로나의 에이스로 떠오른 '아르헨티나 전설' 리오넬 메시(39·인터마이애미)는 유니세프와 함께 진행한 자선 달력 촬영 현장에서 생후 5개월이 된 갓난아기를 목욕시키는 장면을 연출했다.

Advertisement

메시가 씻겨준 갓난아기의 이름은 '스페인 초신성' 라민 야말(19·바르셀로나), 훗날 메시의 뒤를 잇는 바르셀로나의 에이스로 성장하고, '대선배' 메시 앞에서 대관식까지 거행하며 새로운 서사를 완성했다.

야말이 이끄는 스페인이 디펜딩 챔피언 아르헨티나의 타이틀 방어를 저지하고 16년만에 통산 두번째 월드컵 우승 트로피를 들어올렸다. '무적함대'는 20일 오전 4시(이하 한국시각) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 결승전에서 연장후반 1분 페란 토레스(바르셀로나)의 결승골로 아르헨티나를 1대0으로 꺾었다.

로이터연합뉴스

AP연합뉴스

부상을 안은 채 대회에 참가한 야말은 토너먼트를 거듭할수록 서서히 컨디션을 되찾았고, 이날도 연장전 포함 120분간 스페인의 한쪽 공격을 진두지휘하며 팀의 우승을 뒷받침했다. 총 8골을 넣은 메시처럼 많은 공격포인트를 기록하진 못했지만, 끊임없는 움직임을 통한 수비 가담, 일대일 돌파, 연계 플레이 등으로 스페인의 우승을 도왔다.

Advertisement

반면 메시는 연장전 포함 120분 동안 별다른 영향력을 보여주지 못했다. 팀이 전반 초반부터 주도권을 내준 채 볼 점유율을 사실상 포기한 '안티풋볼'을 펼치는 상황에서 메시가 할 수 있는 역할은 많지 않아 보였다. 아르헨티나는 역대 최초로 월드컵 결승전에서 전후반 90분 동안 단 한 개의 슈팅도 쏘지 못하는 불명예 기록을 작성했다. 최종 슈팅수는 스페인 20, 아르헨티나 2개였다.

Advertisement

아르헨티나는 설상가상 0-0 팽팽하던 후반 42분 미드필더 엔소 페르난데스(첼시)의 누적경고 퇴장으로 수적 열세에 놓였다. 체력이 급격히 떨어진 상황에서 메시의 존재는 '구경꾼'에 지나지 않았다. 연장후반 1분, 스페인이 20번째 슈팅으로 선제골을 뽑았다. 토레스가 니코 윌리엄스(아틀레틱)의 헤더 백패스를 강력한 왼발슛으로 골망을 갈랐다.

로이터연합뉴스

AP연합뉴스

아르헨티나는 메시를 중심으로 실점 후에야 본격적으로 공격에 나섰지만, 이번 대회 8경기에서 단 1골만을 내준 스페인의 무적 수비를 뚫기엔 역부족이었다. 마르코스 세네시(토트넘), 줄리아노 시메오네(아틀레티코마드리드)의 연이은 슈팅이 골문을 외면하면서 스페인이 최종 승자로 기록됐다.

Advertisement

유로2024 우승팀 스페인은 2010년 남아공대회 이후 16년만에 통산 2번째 월드컵 타이틀을 거머쥐며 새로운 전성시대를 알렸다. 사비 에르난데스, 안드레스 이니에스타, 다비드 비야, 세르히오 라모스, 이케르 카시야스 등 남아공대회 우승 멤버는 관중석에서 경기를 직관하며 후배들에이 우승컵을 들어올리는 모습을 지켜봤다.

Advertisement

한편, 메시는 경기 후 잔디 위에 주저앉아 아쉬움을 감추지 못했다. 야말은 '절친' 윌리엄스와 함께 벌러덩 드러누우며 월드컵 우승의 기쁨을 만끽했다. 19년 된 메시와 야말의 대서사는 뜨거운 포옹으로 마무리됐다. 메시는 인사를 하러 다가오는 야말에게 따뜻한 포옹을 건네는 전설의 면모를 과시했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com