[오피셜]'눈물로 끝난 라스트댄스' 메시, 2연패 놓치고 골든볼·골든부츠 수상도 무산…'우승' 로드리, 스페인 역대 첫 골든볼-음바페 골든부츠 쾌거

Argentina's Lionel Messi (10) reacts after losing to Spain in the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi looks dejected as he walks past the World Cup trophy after losing the World Cup final REUTERS/Dylan Martinez

Spain's Rodri poses with the tournament's best player award at the end of the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

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[스포츠조선 윤진만 기자]아르헨티나를 꺾고 16년만에 세계 축구를 제패한 스페인 축구대표팀이 개인상도 싹쓸이했다.

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'무적함대' 스페인의 주장이자 핵심 미드필더인 로드리(맨시티)는 2026년 북중미월드컵에서 팀을 우승으로 이끈 공로를 인정받아 대회 최우수선수상을 의미하는 골든볼을 수상했다.

스페인은 20일(한국시각) 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 월드컵 결승전에서 연장후반 1분 페란 토레스(바르셀로나)의 결승골에 힘입어 1대0 승리했다.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Lamine Yamal #19 of Spain celebrates after the 1-0 win during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

2024년 발롱도르 수상자인 로드리는 스페인 선수로는 사상 처음으로 월드컵 골든볼 영예의 주인공이 됐다. 그는 현대축구 수비형 미드필더의 새로운 패러다임을 제시했다는 호평과 함께 이번 대회 내내 공수에 걸쳐 군더더기없는 활약을 펼쳤다. 결승전에서도 어김없이 선발출전해 연장전반 9분 마르틴 수비멘디(아스널)과 교체될 때까지 아르헨티나 중원을 '압살'했다.

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로드리는 발롱도르, 유럽챔피언스리그, 잉글랜드프리미어리그, 유로, 월드컵 우승이 적힌 화려한 커리어에 골든볼을 추가했다. 역대 스페인 최고의 선수라는 칭호가 아깝지 않은 커리어다. 종전 스페인의 월드컵 개인상 최고 성적은 공격수 다비드 비야가 2010년 남아공대회에서 차지한 브론즈볼이었다. 당시 스페인은 사상 첫 우승을 차지했음에도 골든볼을 디에고 포를란에게 넘겨야 했다.

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신성 수비수 파우 쿠바르시(바르셀로나)와 수문장 우나이 시몬(아틀레틱)은 8경기에서 단 1실점에 그치는 '무적 수비'를 이끈 공로로 각각 대회 영플레이어상과 골든글러브를 수상했다. 스페인 선수가 영플레이어상을 수상한 것도 이번이 처음이다. 시몬은 2010년 이케르 카시야스 이후 16년만에 세계 최고의 골키퍼로 우뚝 섰다.

epa13121724 FIFA President Gianni Infantino (back L) and US President Donald Trump (back) put the silver medals on Rodrigo de Paul (L) and Lionel Messi of Argentina during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/SARAH YENESEL

epa13121729 A display board shows an emotional Lionel Messi of Argentina on screen during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/SARAH YENESEL

결승전에서 패해 대회 2연패 달성에 실패한 아르헨티나의 '리빙 레전드' 리오넬 메시(인터마이애미)는 실버볼과 실버부츠 '더블'에 그쳤다. 2014년 브라질대회와 2022년 카타르대회에서 골든볼을 수상한 메시가 월드컵에서 실버볼을 차지한 건 처음이다. 메시는 총 3번 월드컵 결승에 나서 카타르에서만 한 차례 우승하는데 그쳤다.

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활약은 인상적이었다. 39세 나이라고는 믿기지 않는 놀라운 퍼포먼스로 이번 대회에서 8골 4도움을 기록하며 팀을 결승전까지 끌고 갔다. 경기 후 아쉬움을 꾹꾹 누르던 메시는 아르헨티나팬 앞에서 흐르는 눈물을 주체하지 못했다.

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프랑스 슈퍼스타 킬리안 음바페(레알마드리드)는 4위에 그친 아쉬운 팀 성적에도 10골 4도움을 통해 사상 첫 월드컵 골든부츠 2연패를 달성했다. 동시에 브론즈볼도 거머쥐었다.

브론즈부츠는 6골을 넣은 잉글랜드 대표팀 에이스 주드 벨링엄(레알마드리드)에게 돌아갔다.

한편, 이번 대회 페어플레이상은 '오렌지 군단' 네덜란드가 차지했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com