추악하고 더럽다, 목 조르면서 폭력 행위...'비매너 끝판왕' 아르헨티나, 결승전 난장판

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[스포츠조선 김대식 기자]레안드로 파레데스의 폭력 행동은 충격적이었다.

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아르헨티나는 20일 오전 4시(한국시각) 미국 뉴욕-뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 결승에서 연장전까지 가는 접전 끝에 0대1로 패배했다. 2연속 우승을 노린 아르헨티나의 여정은 준우승으로 마무리됐다.

경기 내용부터 페어플레이까지 아르헨티나의 완패였다. 특히 경기 종료 후에 벌어진 파레데스의 행동은 패자의 추악함밖에 보여주지 못했다. 파레데스는 에릭 가르시아의 목을 조르면서 동시에 강하게 쳤다. 가르시아는 상체가 아예 뒤로 젖혀질 정도로 강한 충격을 입었다. 파레데스의 폭력 행동으로 인해서 경기장은 난장판이 됐다. 월드컵 결승전답지 않은 난장판이 벌어졌다.

리오넬 스칼로니 아르헨티나 감독까지 나서서 양 팀 선수들의 신경전을 떼어놓기에 급급했다. 파레데스는 경기 후의 저지른 폭력 행위로 퇴장을 받았다. 이견이 없는 판정이었다.

AFP연합뉴스

영국 BBC 전문가 앨런 시어러는 '파레데스는 누군가의 얼굴에 두세 차례 강한 펀치를 날렸다. 그는 대놓고 달려들었다. 그런 행동이 용납될 수 있는 장소나 상황은 없다'고 비판했다. 또 그는 '우리는 이 경기가 그들에게 얼마나 큰 의미였는지, 그리고 패배가 얼마나 아픈지 잘 알고 있지만, 패배에도 지켜야 할 도리가 있다'고 꼬집었다.

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시어러는 '우리는 아르헨티나로부터 이런 모습을 너무 자주 봐왔다. 경기 종료 휘슬이 울린 후의 반응은 끔찍한 수준이었다'고 평가했다.

로이터연합뉴스

경기 중에도 아르헨티나는 거친 플레이를 일삼았다. 엔조 페르난데스의 퇴장도 그렇다. 후반 추가시간엔조는 헤더 경합에 실패한 후 세컨드볼을 따내기 위해 달려갔다. 이때 파우 쿠바르시가 빨랐다. 그런데 엔조는 그대로 몸을 들이박았다. 쿠바르시의 부상을 야기할 수도 있는 쓸데없는 반칙이었다.

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이는 아르헨티나를 망친 행동이기도 했다. 이미 경고가 있었던 엔조는 그대로 두 번째 경고를 받아 퇴장을 당했다. 가뜩이나 일방적으로 밀리고 있던 아르헨티나는 더 어렵게 경기를 할 수밖에 없었고, 결국 연장 후반에 실점해 준우승에 그치고 말았다. 승부욕을 넘어서는 욕심이 아르헨티나를 추악한 패자로 남게 만들었다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com