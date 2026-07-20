"심판님, 여기 입가렸어요" '축구의 신'이 보여준 '추태'에 전세계 경악...레전드들은 "메시마저", "유치한 짓" 비난

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[스포츠조선 박찬준 기자]'축구의 신'도 급하니 어쩔 수가 없다.

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리오넬 메시의 행동이 도마 위에 올랐다. '무적함대' 스페인이 20일 오전 4시(이하 한국시각) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 '디펜딩 챔피언' 아르헨티나와 2026년 북중미월드컵 결승에서 연장후반 1분 페란 토레스(바르셀로나)의 결승골로 1대0 승리했다. 2010년 남아공월드컵에서 첫 우승을 차지한 스페인은 16년만에 결승에 올라 이날 포함 8경기에서 단 1골만을 내주는 '무적 수비'를 바탕으로 통산 두번째로 우승컵을 번쩍 들었다. 이로써 브라질(5회), 독일, 이탈리아(이상 4회), 아르헨티나(3회), 프랑스, 우루과이(이상 2회)에 이어 역대 7번째로 월드컵을 2번 이상 우승한 국가로 등극했다.

2022년 카타르 대회에서 우승을 차지한 아르헨티나는 1958, 1962년 대회에서 연속 우승을 차지한 브라질 이후 64년만에 월드컵 2연패에 도전했지만, 마지막 순간 눈물을 흘렸다. 메시의 라스트댄스는 새드엔딩으로 마무리됐다. 메시는 이날 단 한차례 유효슈팅도 날리지 못하는 등 스페인의 막강 수비에 고전했다.

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이날 경기의 분기점은 후반 추가시간이었다. 주심은 볼 경합 상황에서 엔소 페르난데스가 파우 쿠바르시에게 반칙을 범했다는 판정으로 경고를 내밀었다. 앞서 경고 한 장을 받은 페르난데스는 누적경고로 퇴장을 당했다. 어리석은 파울이었다. 가뜩이나 활로를 찾지 못한 아르헨티나 입장에서는 사실상 끝을 의미하는 퇴장이었다.

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퇴장을 정리하는 과정에서 메시는 마르크 쿠쿠레야와 대화를 나눴다. 쿠쿠레야가 살짝 입을 가리자, 메시는 곧바로 손을 들어 심판에게 신고했다. 입을 가리고 말했다는 뜻이었다. 이번 대회부터 상대 선수와 대치하는 상황에서 입을 가리는 선수는 퇴장을 받을 수 있도록 하는 경기규칙이 시행됐다. 이미 몇몇 선수들이 이 규정으로 퇴장을 당했다. 메시는 이 틈을 노렸다.

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하지만 주심은 꿈쩍도 하지 않았다. 메시의 행동을 본 레전드들은 안타까움을 표시했다. 웨인 루니는 "절박한 심정일건 이해한다. 아르헨티나라는 팀이 원래 그렇게 경기를 한다는 걸 우리도 알고 있다. 그래도 우리가 바라는 건 스포츠맨십이다. 메시마저도 그런 모습을 보이는 걸 보니 안타까웠다"고 했다.

하트도 "메시 같은 선수가 저러는건 전혀 마음에 들지 않았다"며 "심지어 메시 같은 선수마저 그런 모습으로 돌아가는 걸 보면 스페인이 얼마나 강했는지 알 수 있다"고 했다. 리 딕슨은 메시의 행동을 '어린애'라고 불렀다. 딕슨은 "그런 걸로 누군가를 퇴장시키려고 하는 건 유치한 짓이다. 말도 안 된다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com