'트럼프 거기서 도대체 뭐하냐' 월드컵 조롱거리 전락..야유 폭발, 눈치 없는 행동 비판

사진=데일리 메일

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[스포츠조선 김대식 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 월드컵 결승전에서 조롱거리가 됐다.

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스페인은 20일(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 결승전에서 1대0으로 승리했다. 스페인은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만의 통산 두 번째 월드컵 우승을 들어올렸다.

트럼프 대통령은 개최국의 수장으로서 월드컵 결승전을 관전했다. 하지만 이번에도 역시 관심을 받고 싶어하는 행동으로 인해 비판의 대상이 됐다. 트럼프 대통령이 등장했을 때부터 미국 땅인데도 불구하고 야유가 터져 나왔다.

로이터연합뉴스

일본 매체 풋볼 채널은 '스페인의 승리 후에 행해진 시상식에서도 소동은 계속되었다. 트럼프 대통령과 인판티노 회장이 피치 위에 등장하자, 스타디움에서는 야유가 울렸다. 경기 중에 대형 비전에 비추어졌을 때에도 일부로부터 야유가 일어나고 있었지만, 시상식에서 모습을 드러낸 장면에서는 보다 명확한 반응이 있었다'고 설명했다.

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스페인의 우승으로 스페인이 축하받아야 할 자리에서 트럼프 대통령은 눈치가 없었다. 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 함께 우승 트로피를 스페인 주장 로드리에게 넘겨준 후에 트럼프 대통령은 자리를 비키지 않았다. 인판티노 회장은 뒤로 물러나서 카메라 밖으로 나왔지만 트럼프 대통령은 스페인 선수들 앞에서 계속 남아있었다.

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스페인 선수들이 세리머니를 해야 하는데 트럼프 대통령이 계속 남아있어서 잠시 지연됐다. 미국의 우승이 아닌데도 불구하고, 결국 트럼프 대통령은 구석에 끝까지 남아 있었다. 당황한 인판티노 회장이 트럼프 대통령을 단상 밑으로 데려가려고 했지만 트럼프 대통령은 결국에 끝까지 남아 스페인의 우승 사진에 남게 됐다.

EPA연합뉴스

풋볼 채널은 '트럼프 대통령은 스페인 국가대표 선수들이 우승 트로피를 드는 장면에서도, 경기장 중앙에 계속 남은 것으로 다시 비판을 초래했다. 우승 팀만으로 환희를 나누어야 할 순간에, 트럼프 대통령이 그 자리에 남았고, 최종적으로는 인판티노 회장에게 재촉당하는 것처럼 그 자리를 떠났다. 스페인에게 있어서는 2번째의 세계 제일을 축하하는 역사적 순간이었지만, 시상식에서는 정치적인 존재감이 필요 이상으로 눈에 띄는 형태가 되었다. 대회를 마무리지어야 할 트로피 리프트는, 왕자 스페인의 환희와 함께, 트럼프 대통령의 행동을 둘러싼 논란도 남기게 되었다'고 지적했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com