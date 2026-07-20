대한민국 굴욕 끝나지 않았다...일본 매체, 월드컵 난민 신세 조롱 "日 보면서 희망 걸어"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[ 스포츠조선 김대식 기자]대한민국의 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 상처가 끝나지 않았다. 이웃 나라 일본이 '최악의 팀'으로 콕 집어 저격하면서 굴욕이 배가됐다.

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일본 축구 전문매체 '풋볼채널'은 20일 2026년 북중미월드컵을 돌아보며 '자국 팬들의 기대에 부응하지 못한 채 조기 탈락의 고배를 마신 팀들도 있다. 이번에는 기대를 저버리고 아쉬운 행보를 보인 팀들을 선정해 그들의 경기 내용을 돌아본다'며 실망스러웠던 나라를 조명했다.

한국도 선정됐다. 매체는 '대한민국 대표팀은 손흥민, 이강인, 김민재 등 역대 최고 수준의 호화 멤버를 구축하며 8강 진출을 목표로 월드컵에 나섰으나, 결국 조별리그 탈락이라는 초라한 성적표를 받아 들었다. 특히 32강조차 오르지 못하고 조별리그에서 무너진 점은 한국 축구계와 팬들에게 엄청난 충격으로 다가오고 있다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이 비판이 뼈아픈 건 성적이 실제로 초라했기 때문이다. '최상의 조 편성'이라던 A조에서 한국은 1차전 체코를 2대1로 잡으며 순조롭게 출발했지만, 2차전 멕시코전에서 0대1로 무너졌다. 최종전 남아공전에서는 무승부만 해도 자력으로 32강에 오를 수 있었으나 후반 18분 결승골을 내주며 0대1로 패했다. 1승 2패, 조 3위에 그친 한국은 와일드카드 경쟁에서도 밀려나 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 조별리그 탈락을 확정했다.

딱히 반박할 여지가 없다는 게 현실이다. 국내에서도 '역대 최악의 성적'이라는 비판이 쏟아졌다. 홍명보 감독은 2014년 브라질 대회에 이어 두 번째로 지휘봉을 내려놓았다. 대회 두 달 전 영국 '가디언'이 한국을 48개국 중 44위로 평가했을 때만 해도 과한 혹평이라는 반발이 있었지만, 국내외 낮은 평가가 그대로 현실이 됐다.

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풋볼 채널은 '일부 언론의 장밋빛 전망이 낳은 과도한 기대와 달리, 막상 뚜껑을 여자 피치 위에서는 전술적 기능 부전과 심각한 골 결정력 부족이라는 치명적인 약점만이 고스란히 노출되었다'며 한국을 강도높게 비판했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이어 한국이 남아공전 패배 후 32강 진출 때문에 일본에도 기댔던 현실을 조롱했다. 매체는 '일본 대표팀을 비롯한 다른 조의 경기 결과를 지켜보며 조 3위로 와일드카드를 통한 32강 진출 실말이를 기대해 보기도 했으나, 자력 진출의 기회를 날려버린 한국의 운명은 결국 조별리그 탈락으로 최종 확정되었다. 자국 팬들에게 깊은 실망감만을 안긴 채 대실패로 막을 내렸다'고 언급했다.

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한국뿐만 아니라 포르투갈, 브라질, 독일 등도 선정됐다. 이례적으로 일본도 선정했다. 일본이 우승을 외쳤는데도 불구하고, 세계와의 격차만 느끼고 돌아온 점을 한탄했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com