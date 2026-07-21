96년 월드컵 역사상 최악의 결승전…"끔찍하다" 목 조르고 가격→아르헨티나 '추태'…FIFA 징계위원회 나선다 '출전 정지+벌금 징계 가능성'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes and Thiago Almada clash with Spain's Gavi after the match REUTERS/Mike Segar

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Gavi clashes with Argentina's Leandro Paredes after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

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[스포츠조선 김가을 기자]국제축구연맹(FIFA)이 아르헨티나의 '추태'를 조사한다.

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영국 언론 'BBC'는 21일(이하 한국시각) 'FIFA는 2026년 북중미월드컵 결승전 종료 뒤 발생한 소동에 대해 아르헨티나를 조사 대상으로 삼겠다고 밝혔다. FIFA 징계위원회는 상황 조사를 위해 징계 및 윤리 담당관을 임명했다. 이번 소통에 연루된 선수와 코치는 출전 정지 징계를 받을 수 있다. 아르헨티나축구협회(AFA)도 벌금 징계에 처해질 수 있다'고 보도했다.

그야말로 '최악의 결승전'이었다. 아르헨티나는 20일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과의 북중미월드컵 결승전에서 0대1로 패했다. 희비는 연장 후반 1분 엇갈렸다. 스페인의 페란 토레스가 결승골을 넣으며 '0'의 균형이 깨졌다. 반면, 아르헨티나가 믿고 기다렸던 리오넬 메시의 '쇼'는 없었다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Borja Iglesias clashes with Argentina's Leandro Paredes REUTERS/Brian Snyder

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi after the match REUTERS/Amanda Perobelli

아르헨티나는 매너에서도 완패했다. 아르헨티나는 엔조 페르난데스가 후반 추가시간 경고 누적으로 퇴장을 당했다. 경기 뒤엔 흥분한 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스가 스페인의 에릭 가르시아 등에게 펀치를 날렸다. 그로 인해 레드카드를 받았다. 양 팀 선수들이 한데 엉켰고, 관계자들이 흥분한 선수들을 떼어놓기에 바빴다.

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'BBC'는 '아르헨티나 선수들은 스페인 선수들과 언쟁을 벌였다. 이 과정에 일부 코치가 연루된 것으로 보인다. FIFA는 당초 파레데스가 가르시아의 목을 밀쳐 퇴장을 당했다고 발표했다. 그러나 이 기록은 얼마 지나지 않아 삭제됐다. FIFA는 당시 징계 조치가 취해지지 않았다고 했다. 이 사건은 나우엘 몰리나가 스페인 로드리를 가격한 것에서 시작했다. 로드리는 몰리나에게 항의했지만, 오히려 몰리나가 공격적으로 나섰다. 가르시아가 동료를 돕기 위해 달려왔고, 으때 파레데스까지 가세해 가르시아의 목을 찔렀다'고 했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi after the match REUTERS/Amanda Perobelli

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes clashes with Spain's Gavi as Argentina coach Lionel Scaloni and coaching staff clash with Spain's Eric Garcia after the match REUTERS/Amanda Perobelli

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앨런 시어러 해설위원은 "파레데스가 누군가의 얼굴에 두세 차례 주먹을 날렸다. 그는 상대를 향해 달려들었다. 그런 행동은 용납할 수 없다. 우리는 그들에게 이 경기가 얼마나 중요한지, 패배가 얼마나 고통스러운지 안다. 하지만 패배하는 방식에는 차이가 있다. 끔찍하다"고 말했다.

'BBC'는 'FIFA 징계위원회는 여러 가지 선택지를 갖고 있다. 선수나 축구협회가 기소돼 유죄 판결을 받으면 더 강력한 처벌을 받을 가능성이 높아진다. 징계 규정 제1조는 품위 있는 행동의 기본 규칙을 위반할 경우 FIFA의 명예를 실추하는 행위로 판단할 수 있다고 돼 있다. AFA는 최근 몇 년 동안 선수들의 행동 문제로 논란에 휩싸였다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com