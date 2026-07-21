SON과의 만남은 불발! 리오넬 메시, MLS 올스타전 불참 유력. 3주간 휴식가능

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[스포츠조선 류동혁 기자] 손흥민과의 만남은 불발될 가능성이 높다. 리오넬 메시가 2026년 메이저리그 사커(MLS) 올스타전에 불참할 것으로 보인다.

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글로벌 스포츠매체 ESPN은 21일(한국시각) '2026년 북중미 월드컵 결승에서 스페인에 패하며 준우승을 차지한 아르헨티나 에이스 리오넬 메시(인터 마이애미)가 2026 메이저리그사커 올스타전에 불참할 것으로 보인다'고 보도했다.

이 매체는 '리오넬 메시의 소속팀 인터 마이애미는 MLS 측에 2026년 북중미월드컵을 치른 메시와 로드리고 데 파울의 올스타전 불참을 통보했다'며 'A매치 대회의 경기 사이에 최소 72시간의 휴식이 있어야 한다. 또 선수들은 매 시즌이 끝날 때 최소 21일의 휴식 또는 휴가를 가져야 하는데 국제축구연맹(FIFA)과 국제프로축구선수협회(FIFPRO)가 합의했다'고 했다.

또 '메시와 데 파울이 3주를 모두 휴식을 취할 지는 알 수 없는 상황이다. 인터 마이애미와 휴가기간을 논의할 예정이다. 일단 이번 주 시카고 파이어, CF 몬트리올의 경기에서는 결장할 것'이라고 했다.

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합의에 따르면 메시와 데 파울은 월드컵 결승전 이후 3주의 휴가를 받을 수 있다. 30일 예정된 MLS 올스타전에도 불참할 것으로 예상된다.

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MLS는 지난 10일 홈페이지를 통해 멕시코 리가MX 올스타팀과 맞붙을 MLS 올스타팀 명단을 발표하면서 메시와 손흥민 등 26명의 명단을 발표했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com