"인판티노 나가!" 분노 폭발! 32 → 48 →64 점점 늘어나는 월드컵 참가국…英매체 "축구에 대한 모욕"

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[스포츠조선 박상경 기자] 월드컵 확장을 과연 어떻게 바라봐야 할까.

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48개국 체제로 재편된 2026 북중미월드컵이 끝나기 무섭게 참가국 확대 논란이 일고 있다. 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장은 북중미월드컵 결승전을 앞두고 화두를 던졌다. 지난 13일 스위스 방송사 블루스포츠와 인터뷰에 나선 인판티노 회장은 "월드컵은 유럽과 남미만이 아니라 사실상 전 세계를 위한 대회다. 모든 국가가 월드컵 참가의 꿈을 꿀 수 있어야 한다"고 말했다. 이어 "전 세계 팀들의 수준은 매우 높아졌고 지금도 계속 향상되고 있다"며 "작은 국가들이 월드컵 참가 기회를 얻지 못하면 발전을 위한 동기를 잃을 수 있다"고 확대 필요성을 강조했다. 또 이번 대회에 참가한 아프리카 10개국 중 9개국이 32강에 오른 걸 두고 "직전 대회 아프리카 참가국은 5개 뿐이었다. (9개국 32강 진출은) 모든 팀에 기회를 주는 게 얼마나 중요한 지 보여주는 증거"라고 주장했다.

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이에 대해 영국 더선의 저스틴 앨런은 "이건 축구라는 아름다운 스포츠에 대한 모욕"이라며 인판티노 회장의 사임을 촉구했다. 그는 "상상해보라. 산마리노가 조별리그에서 앙골라와 맞붙고, 룩셈부르크-카자흐스탄, 페로제도-리비아전이 열릴 수도 있다"며 "월드컵의 끝없는 확장은 세계 축구 성장과 전혀 관계 없다. 인판티노는 축구의 질에 대해선 신경쓰지 않는다"고 지적했다. 또 "64팀이 본선에 나선다면 FIFA 회원국 3분의 1이 대회에 나서는 셈이다. 이번 북중미월드컵은 40일 간 펼쳐졌는데, 참가 팀이 늘어나면 일정이 장기화 될 뿐만 아니라 경기의 질도 떨어질 것"이라며 "무엇보다 대륙 예선도 무의미해질 것"이라고 주장했다.

오히려 참가 팀 수를 줄여야 한다는 게 앨런의 입장이다. 그는 "기존 32개국 체제도 적당하지만, 16개국 체제가 가장 좋을 것이다. 모든 경기가 중요하고 '죽음의 조'도 반드시 존재할 수 있기 때문"이라고 강조했다.

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이번 월드컵은 역대 최다 관중 뿐만 아니라 상업적으로도 큰 성공을 거뒀다는 평가다. 로이터통신은 '공동개최국인 미국 시청자 수만 6300만명으로 2022 카타르 대회 총 시청자 수(2230만명)를 크게 웃돌았다'며 '잉글랜드-멕시코전은 약 4500만명이 시청해 지난해 월드시리즈 7차전(2700만명), 올해 NBA 파이널 5차전(2500만명) 시청자 보다 높았다'고 전했다.

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인판티노 회장의 임기는 내년까지다. 현재 FIFA 내 지배력을 공고히 다졌다는 평가지만, 도널드 트럼프 미국 대통령과의 밀착으로 그동안 금기시 해왔던 '정치 밀착'을 가속화 시켰다는 평가를 받고 있다. 유럽축구연맹(UEFA)을 중심으로 인판티노 회장 체제를 종식시키고자 하는 움직임이 감지되고 있으나, 본선 출전국 확장, FIFA 수입 확대로 과실을 얻고 있는 타 대륙 연맹에서도 이에 동조할 지는 지켜봐야 하는 상황이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com