스포츠조선

'프로부터 중급자까지…' 한국미즈노, '단조기술' 집약체 '미즈노프로' 4종 풀 라인업 출시

기사입력 2025-09-01 14:06


'프로부터 중급자까지…' 한국미즈노, '단조기술' 집약체 '미즈노프로' …
한국미즈노, 미즈노프로(Mizuno Pro)시리즈 풀 라인업 출시_S-1, S-3

[스포츠조선 정현석 기자]한국미즈노가 1일 미즈노 단조기술을 하나로 집약한 아이언 라인업 '미즈노프로(Mizuno Pro)' 시리즈의 신제품 S-1, M-13, M-15를 국내에 출시한다.

올해 2월 출시된 S-3 모델을 포함, 총 4종의 풀 라인업을 통해 투어 프로부터 상급자, 중급자 골퍼까지 폭 넓은 플레이어에게 맞춤형 솔루션을 제공한다.

미즈노프로는 미즈노의 장인정신을 상징하는 프리미엄 아이언 라인업. 미즈노 히로시마 공장에서만 구현 가능한 그레인 플로우 포지드(Grain Flow Forged) HD 공법으로 제작되며, 금속 단류선을 고밀도로 배치해 타구감을 극대화한다. 여기에 1025E 연철과 코퍼 언더레이 처리를 더해, 임팩트 순간 볼과 페이스의 접촉 시간이 길게 느껴지는 부드럽고 깊은 타구감을 완성한다.


'프로부터 중급자까지…' 한국미즈노, '단조기술' 집약체 '미즈노프로' …
한국미즈노, 미즈노프로(Mizuno Pro)시리즈 풀 라인업 출시)_FAMILY
이번 신제품은 전통적인 투어 감각과 정통 머슬백의 순수성을 담은 시그니처 라인의 미즈노프로 S-1과 S-3 아이언, 그리고 첨단 설계와 번호별 최적 설계로 비거리와 관용성을 강조한 모던(Modern) 라인의 M-13과 M -15 아이언으로 구성된다. 이를 통해 미즈노는 투어 수준의 정밀한 컨트롤과 감각, 안정적인 비거리와 관용성을 모두 충족하는 새로운 선택지를 제시한다.

한국미즈노는 이번 미즈노프로 신제품 출시를 기념해 구매 고객을 대상으로 7아이언 이상 세트 구매 시 미즈노프로 스탠드백 또는 미즈노 프로 T-1 웨지를 사은품으로 증정한다.

이벤트 참여는 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

2.

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

3.

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

4.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

5.

이병헌♥이민정 베니스 달군 부부애→"손예진♥ 현빈은 3살 子 육아중"

스포츠 많이본뉴스
1.

아깝다! '홈 데뷔전' 손흥민, 슈퍼세이브에 막힌 환상 왼발 감아차기...LA FC, 샌디에이고와 1-1[전반 리뷰]

2.

'50홈런-150타점' 2015년 나바로, 박병호 넘으면 폰세 만난다…이래도 MVP 후보가 아니라고?

3.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

4.

황인범 초대박! EPL 풀럼이 영입 관심→"중원 전력 보강 후보"…페예노르트, 막대한 제안에만 협상

5.

'성장의 정석' 무리X, 부상X, 추격조→필승조. 10번째 불린 157km 강속구 유망주의 ERA가 1.99라니[SC 포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

아깝다! '홈 데뷔전' 손흥민, 슈퍼세이브에 막힌 환상 왼발 감아차기...LA FC, 샌디에이고와 1-1[전반 리뷰]

2.

'50홈런-150타점' 2015년 나바로, 박병호 넘으면 폰세 만난다…이래도 MVP 후보가 아니라고?

3.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

4.

황인범 초대박! EPL 풀럼이 영입 관심→"중원 전력 보강 후보"…페예노르트, 막대한 제안에만 협상

5.

'성장의 정석' 무리X, 부상X, 추격조→필승조. 10번째 불린 157km 강속구 유망주의 ERA가 1.99라니[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.