'프로부터 중급자까지…' 한국미즈노, '단조기술' 집약체 '미즈노프로' …

[스포츠조선 정현석 기자]한국미즈노가 1일 미즈노 단조기술을 하나로 집약한 아이언 라인업 '미즈노프로(Mizuno Pro)' 시리즈의 신제품 S-1, M-13, M-15를 국내에 출시한다.
올해 2월 출시된 S-3 모델을 포함, 총 4종의 풀 라인업을 통해 투어 프로부터 상급자, 중급자 골퍼까지 폭 넓은 플레이어에게 맞춤형 솔루션을 제공한다.
미즈노프로는 미즈노의 장인정신을 상징하는 프리미엄 아이언 라인업. 미즈노 히로시마 공장에서만 구현 가능한 그레인 플로우 포지드(Grain Flow Forged) HD 공법으로 제작되며, 금속 단류선을 고밀도로 배치해 타구감을 극대화한다. 여기에 1025E 연철과 코퍼 언더레이 처리를 더해, 임팩트 순간 볼과 페이스의 접촉 시간이 길게 느껴지는 부드럽고 깊은 타구감을 완성한다.
한국미즈노, 미즈노프로(Mizuno Pro)시리즈 풀 라인업 출시)_FAMILY
이번 신제품은 전통적인 투어 감각과 정통 머슬백의 순수성을 담은 시그니처 라인의 미즈노프로 S-1과 S-3 아이언, 그리고 첨단 설계와 번호별 최적 설계로 비거리와 관용성을 강조한 모던(Modern) 라인의 M-13과 M -15 아이언으로 구성된다. 이를 통해 미즈노는 투어 수준의 정밀한 컨트롤과 감각, 안정적인 비거리와 관용성을 모두 충족하는 새로운 선택지를 제시한다.
한국미즈노는 이번 미즈노프로 신제품 출시를 기념해 구매 고객을 대상으로 7아이언 이상 세트 구매 시 미즈노프로 스탠드백 또는 미즈노 프로 T-1 웨지를 사은품으로 증정한다.
이벤트 참여는 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다.