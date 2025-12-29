"큰 관심과 기대감" 테일러메이드, 2026 신제품 공개 초청 이벤트 4…

[스포츠조선 정현석 기자]테일러메이드의 2026년 신제품 공개를 기념하는 '2026 TaylorMade UNPACKED INVITATIONAL' 초청 이벤트의 사전 예약이 조기 마감됐다.
국내에서 2026년 신제품을 가장 먼저 만나볼 수 있는 공식 이벤트. 소비자만을 위해 마련된 특별한 자리다.
이벤트 참여는 12월 26일부터 31일까지 테일러메이드 공식 홈페이지를 통해 사전 예약 방식으로 선착순 예약으로 진행 예정이었지만, 단 4시간 만에 조기마감 되었다. 신제품에 대한 뜨거운 관심의 방증이다.
이번 초청 이벤트는 테일러메이드 공식 온라인몰 고객을 포함한 소비자를 대상으로 진행되며, 동반 1인을 포함해 총 300명이 참여할 예정이다. 행사는 2026년 1월 10일 하루 동안 진행된다.
해당 피팅 체험에는 테일러메이드 공식 마스터 피터들이 직접 참여해 팀 테일러메이드 선수들과 동일한 수준의 전문 피팅 서비스를 제공할 예정이다. 피팅 프로그램에 참여하지 않는 방문객들도 자유 시타를 통해 신제품을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.
또한 이번 행사는 빛의 시어터 특유의 대형 디지털 전시 환경을 활용한 몰입형 미디어 아트와 입체적인 영상 연출을 통해, 테일러메이드의 브랜드 메시지를 시각적으로 구현하며 차별화된 브랜드 경험을 선사할 예정이다. 행사 참가자를 대상으로는 각 회차별 1명씩, 총 3명에게 럭키드로우를 통해 2026년 신제품 드라이버를 증정하는 이벤트도 마련돼 현장의 기대감을 높일 예정이다.
테일러메이드 관계자는 "해가 거듭될수록 테일러메이드 신제품 론칭행사에 대한 관심이 더 뜨거워지고 있어, 좀 더 흥미롭고 유익한 경험을 드리기 위해 열심히 준비하고 있다. 계획보다 더 빠른 시간 안에 마감돼 기대에 부응할 수 있도록 더욱 신경 써서 행사를 준비하려 한다"며 "비록 사전 예약이 아니더라도 당일 현장 방문으로도 제품 프레젠테이션, 시타 행사 등 다양한 콘텐츠도 준비되어 있으니 많은 관심을 부탁드린다.2026년 테일러메이드의 혁신과 철학을 가장 먼저 경험할 수 있는 특별한 시간이 될 것"이라고 전했다.