"일 똑바로 해" 상위 10위만 랭킹 포인트 부여→LIV골프 강력 반발

기사입력 2026-02-05 11:32


"일 똑바로 해" 상위 10위만 랭킹 포인트 부여→LIV골프 강력 반발
◇OWGR이 LIV골프에 랭킹 포인트를 부여하기로 결정했으나, LIV골프는 제한 규정에 불만을 드러내고 있다. 로이터연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프가 세계골프랭킹기구(OWGR) 결정에 불만을 드러냈다.

LIV골프는 5일(한국시각) 성명을 통해 "OWGR의 임무는 전 세계 남자 골프 투어에 참가하는 선수를 대상으로 투명하고 신뢰할 수 있는 방식으로 랭킹을 관리하고 발표하는 것"이라며 "최근 발표된 랭킹 산정 방법은 전례가 없는 것"이라고 비판했다.

OWGR은 올해부터 LIV골프에도 세계 랭킹 포인트를 부여하기로 했다. 2022년 창립 후 외면 받아왔던 LIV골프에겐 환영할 만한 일. 그러나 상위 10위권 선수에게만 랭킹 포인트가 부여된다는 소식에 불만을 숨기지 않고 있다.

LIV골프는 "이 규칙대로면 11위부터 57위는 똑같은 선수로 취급된다"며 "기준선 바깥에 있는 선수들에겐 불공평한 처사"라고 지적했다. 이어 "역사상 어떤 투어도 이런 제한을 받은 적이 없다"며 "선수들은 공정한 대우를 받는 시스템을 누릴 자격이 있다"고 강조했다. 그러면서 "이번 결정은 선수, 팬, 그리고 스포츠의 미래를 공정하게 대변하는 구조를 향한 첫 걸음에 불과하다"며 "우리는 선의를 갖고 과정에 참여 중이다. 실제 경기력을 반영하는 랭킹 시스템을 계속 지지할 것"이라고 밝혔다.


"일 똑바로 해" 상위 10위만 랭킹 포인트 부여→LIV골프 강력 반발
◇LIV골프에서 활약 중인 욘 람은 PGA투어의 복귀 회원 프로그램 발표 뒤 잔류 의사를 드러냈다. 로이터연합뉴스
세계 랭킹은 메이저대회 및 라이더컵 출전 자격의 기준이 된다. LIV골프 소속 선수들은 OWGR로부터 랭킹 포인트를 받지 못하면서 소외돼 왔다. LIV골프가 지난해 3라운드 54홀에서 4라운드 72홀로 대회 방식을 바꾼 것을 두고 OWGR 랭킹 포인트 부여 자격을 충족시키기 위한 조치로 풀이됐다.

OWGR 측은 상위 10위에게만 랭킹 포인트를 부여하는 조건에 대해 "LIV골프가 OWGR에서 정한 자격 기준을 충족하지 못하는 부분이 여러 가지 있다는 점을 고려한 것"이라고 설명한 바 있다.

LIV골프는 지난해 계약을 상호 해지한 브룩스 켑카에 이어 패트릭 리드까지 이탈하면서 선수 유출 우려가 이어지고 있다. PGA(미국프로골프)투어가 욘 람, 캐머런 스미스, 브라이슨 디섐보를 겨냥해 '복귀 회원 프로그램'을 발표했으나, 이들은 일단 잔류 의사를 나타냈다. 하지만 세 선수가 올 시즌을 마친 뒤 과연 어떤 행보를 보일지는 미지수다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.