'스크린 여제' 홍현지, 골프존 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 2차 대회서 통산 14승째 수확

'2026 롯데렌터카 WGTOUR' 2차 대회 시상식에서 우승자 홍현지가 우승트로피를 들고 기념사진을 촬영하고 있다
[스포츠조선 정현석 기자]홍현지가 지난 8일 대전 골프존조이마루 경기장에서 열린 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 2차 대회에서 우승했다.
홍현지는 최종 합계 25언더파(1라운드 14언더파, 2라운드 11언더파)로 개인 통산 14승을 기록했다.
총상금 8000만원이 걸린 이번 대회는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 1·2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행됐다. 총 80명의 선수가 출전해 백카운트 방식 컷오프를 거쳐 60명의 선수가 최종라운드에 나섰다. 대회 코스는 마이다스레이크 이천(마이다스 올림푸스)에서 진행됐다.
홍현지는 WGTOUR의 간판스타이자 스크린 여제다운 완벽한 플레이를 펼치며 압도했다.
1라운드에서 기복 없는 플레이로 14개의 버디를 잡은 홍현지는 공동 선두로 나선 최종라운드 1번홀을 버디로 시작하며 좋은 흐름을 이어갔다. 특히 5번홀 짜릿한 샷이글로 분위기를 바꾸며 선두 질주를 시작했다. 7~10번홀 연속 버디를 비롯해 11타를 줄이며 최종 합계 25언더파로, 36홀 개인 스코어 타이기록을 세우며 우승을 완성했다.
홍현지가 최종라운드 18번홀 파로 마무리하며 우승을 기뻐하고 있다
파워풀한 샷감으로 인기몰이를 하고 있는 문서형은 1라운드에서만 12개의 버디와 이글로 공동 선두로 최종라운드에 나섰다.
장타 선수임에도 완벽한 아이언 샷감과 퍼팅감을 보여준 문서형은 최종라운드에서 최종 합계 19언더파로 준우승을 기록했다. 1라운드에서 선두 경쟁을 이어간 조예진과 차분한 플레이로 매 경기 좋은 성적을 내고 있는 이진경이 공동 3위를 기록했다. 최종라운드에서 10타를 줄인 심지연이 5위, 최종라운드에서만 11타를 줄인 윤규미는 조윤정, 최사랑2 등과 공동 6위에 올랐다.
지난 8일 대전 골프존조이마루에서 열린 '2026 롯데렌터카 WGTOUR' 2차 대회 시상식에서 골프존 손장순 전무, 우승자 홍현지, 롯데렌탈 주식회사 조근행 상무(왼쪽부터)가 기념사진을 촬영하고 있다
WGTOUR 대회는 무료 관람이 가능한데다, 누구나 즐길 수 있는 다양한 참여 이벤트와 다과 제공, 포토존 등이 마련돼 갤러리의 발걸음이 끊이지 않았다.
지난 개막전과 함께 오픈한 GTOUR 승부예측 이벤트에 대한 관심도 뜨거웠고, 결선 당일 오전 11시까지 참여 가능한 만큼 1라운드 선두권 경쟁을 하는 선수들에 대한 생중계 시청자들의 관심과 소통이 경기 관람에 재미를 더했다.
경기 종료 후 진행된 시상식을 통해 우승자에게 우승 상금 1700만원(대상 및 신인상 포인트 2000점)과 우승트로피, WGTOUR 상징인 레드재킷을 시상하고 축하하는 자리를 가졌다. 우승자 홍현지는 "코스가 어려웠는데 연습 때보다 좋은 스코어로 우승하게 돼 기쁘다"며 "GTOUR를 개최해 주신 골프존과 스폰서 관계자분들, 현장 스태프분들, 동료 선수들과 갤러리분들께 감사드리고, 올해 스크린과 필드에서 우승을 비롯해 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 우승 소감을 밝혔다.
1879 장타상은 최종라운드 4번홀에서 비거리 243.4m를 기록한 조예진에게 주어졌다. 제주항공 홀인원상은 1라운드 3번홀에서 홀인원을 기록한 이정민4에게 돌아갔다.