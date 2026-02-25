와, 권위가 더 높아진 느낌...한국여자오픈, 벤츠와 손 잡았다, 총상금 15억

메르세데스-벤츠 코리아(이하 벤츠)가 국내 여자 골프 최고 권위의 대회, 내셔널 타이틀 '한국여자오픈골프선수권대회'(이하 한국여자오픈)의 새로운 타이틀 스폰서가 된다.
벤츠와 대판골프협회는 25일 서울 신라호텔에서 한국여자오픈 스폰서십 체결을 위한 조인식을 가졌다. 이날 행사에는 벤츠 마티아스 바이틀 대표이사와 이상국 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장, 대한골프협회 정창기 부회장, 대한골프협회 박재형 전무이사가 참석했다.
한국여자오픈은 대한민국 여자 골프를 대표하는 내셔널 타이틀 대회로, 1987년 제1회 대회를 시작으로 올해 40주년을 맞이하며 오랜 역사와 권위를 자랑한다. 국내 정상급 선수들이 대거 참여하며, 그동안 세계적인 스타들을 꾸준히 배출해 왔다.
벤츠가 참여하는 올해 제40회 대회는 6월11일부터 나흘간 열리며 경기 장소는 추후 확정된다. 이번 스폰서십을 통해 총상금은 국내 최고 대회 수준에 걸맞게 15억 원으로 인상된다. 또한, 대회 특전으로 우승자에게는 메르세데스-벤츠 독일 본사가 후원하는 대회로, 여자골프 5대 메이저 챔피언십 중 하나인 'AIG 위민스 오픈' 출전권이 제공된다.
마티아스 바이틀 대표이사는 "깊은 전통과 높은 위상을 이어온 '한국여자오픈골프선수권대회'와 동행하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "메르세데스-벤츠 브랜드 역시 140년 헤리티지를 통해 신뢰와 품격을 쌓아왔다는 점에서 이번 스폰서십은 더욱 의미가 있다. 메르세데스-벤츠 코리아는 앞으로도 한국 시장에 대한 지속적인 투자와 협력을 이어가며, 국내 골프 문화의 발전과 함께 브랜드의 가치와 철학을 대중분들께 알릴 기회를 확대해 나가겠다"고 전했다.
조이 리지웨이 R&A AIG 위민스 오픈 디렉터는 "우리는 전 세계 최고의 선수들을 한자리에 모으는 대회가 되도록 최선을 다하고 있다. '한국여자오픈골프선수권대회'에 본선 직행 출전권을 부여하기로 확정한 것은, 글로벌 경로를 지속적으로 확대하려는 의지를 보여주는 동시에 한국 여자 골프의 실력과 저력을 인정하는 것"이라고 이야기했다.
대한골프협회 강형모 회장은 "메르세데스-벤츠 코리아의 후원으로 내셔널 타이틀인 '한국여자오픈골프선수권대회'가 더욱 빛나게 됐다. 대한골프협회는 한국 골프 꿈나무들이 유소년 무대, 국내 프로 무대를 거쳐 해외 메이저 무대로 나아가는 기회를 제공하고 있다. 우리는 계속 새로운 기회를 창출해 나갈 것"이라고 말했다.