180도 달라졌다...오크밸리CC, 명품 하이앤드 골프장으로 재탄생

종합 레저 산업의 리더 HDC리조트가 운영하는 명문 회원제 골프장 오크밸리CC가 2026년 새 시즌을 맞아 대대적인 리뉴얼을 마치고 새롭게 도약한다. 이번 리뉴얼은 단순한 시설 개선을 넘어 건축, 예술, 미식, 코스 품질을 하나로 결합해, 골퍼들에게 차원이 다른 프레스티지 라이프스타일을 제안하는 전환점이 될 전망이다.
새롭게 단장한 클럽 하우스는 오크밸리의 역사적 가치와 현대적 감각의 완벽한 조화를 지향한다. 드롭오프 존부터 스타트 광장까지 이어지는 클럽 하우스 내·외부의 흐름과 공간 전반의 구조적 질서를 완성하는 건축적 프레임을 재구축했으며, 레스토랑과 로커룸, 휴식 공간 등 체류 경험의 밀도를 높였다. 우드와 스톤 등 천연 소재를 활용한 절제된 디자인과 간접 조명은 머무는 것만으로도 품격 있는 휴식을 선사하며, 사우나 시설은 프라이빗 한 천연 온천수 스파로 업그레이드되어 최상의 안락함을 제공한다.
클럽 하우스 주변에는 시그니처 조경 공간인 '더 밸리 가든(The Valley Garden)'을 조성했다. 기존 숲의 지형을 살린 설계를 기반으로 계절마다 변화하는 풍경의 빛과 색에 어울리는 식재의 밀도와 여백, 동선의 흐름을 정교하게 조율해 공간의 감각적 몰입을 극대화했다. 스타트 광장으로 향하는 동선을 따라 단계적으로 펼쳐지는 자연의 파노라마는 오크밸리CC의 새로운 랜드마크로서 고객에게 잊지 못할 첫인상을 남길 예정이다.
식음 서비스의 혁신도 눈에 띈다. 신규 오픈하는 레스토랑 '운치(WOONCHI)'는 글로벌 럭셔리 호텔 브랜드 파크 하얏트(Park Hyatt) 셰프 진의 정교한 큐레이션을 통해 최고 수준의 다이닝을 선보인다. 팔도 식문화를 현대적으로 재해석한 고품격 요리로 구성된 시그니처 메뉴와 와인, 위스키, 프리미엄 전통주 등 폭넓은 주류 셀렉션을 구비하여 섬세한 페어링의 감동을 만끽할 수 있다. 또한 비즈니스와 사교를 위한 프라이빗 다이닝룸 및 오크밸리CC의 코스 전경을 품은 야외 테라스도 운영한다.
코스 품질 향상을 위한 과감한 투자도 단행됐다. 파인 코스 9번 홀은 레이아웃 재구성을 통해 시각적 개방감과 공략의 묘미를 동시에 강화했으며, 티잉 구역 확장으로 다양한 플레이 옵션을 제공한다. 전 홀 벙커는 최고급 규사로 교체되며 상향된 배수 성능과 일관된 샷 감각을 확보하게 될 예정이다. 또한 체리 코스 1번 홀에 신설된 '하프웨이 하우스(Halfway House)'는 라운드 중 여유로운 휴식과 미식을 즐길 수 있는 쾌적한 환경을 선보인다.
HDC리조트 조영환 대표는 "이번 리뉴얼은 천혜의 자연 위에 건축적 미학과 파크 하얏트의 미식 철학, 완벽한 코스 품질을 더해 고객 경험의 가치를 극대화하는 데 중점을 두었다"며, "앞으로도 지속적인 혁신을 통해 시간이 흐를수록 가치가 깊어지는 대한민국 대표 명문 클럽으로서의 위상을 공고히 하겠다"고 밝혔다.