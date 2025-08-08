스포츠조선

'모유 맛' 아이스크림 화제…실제 모유 대신 '이것' 넣었다

기사입력 2025-08-08 11:05


사진출처=인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 뉴욕의 한 아이스크림 가게가 '모유 맛' 아이스크림을 선보여 화제다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 뉴욕시 브루클린에 위치한 아이스크림 가게 '오드펠로우스(OddFellows)'는 올여름 '모유 맛' 아이스크림을 매일 50컵 한정으로 무료로 제공하고 있다.

이 아이스크림은 실제 모유가 아닌, 모유에 포함된 성분인 '리포좀 소 젖 초유(liposomal bovine colostrum)'를 활용해 재현한 것으로, 육아용품 브랜드 '프리다(Frida)'와 협업을 통해 탄생했다.

오렌지빛을 띠는 이 아이스크림은 일반적인 재료인 생크림, 달걀 노른자, 설탕 등을 포함하고 있다.

매장 외관도 독특한데 가슴 모양의 장식으로 꾸며져 시민들의 호기심을 자극하고 있다.

한 방문객은 "정서적으로 놀라운 경험이었다"고 말했고 또 다른 고객은 "모든 아이스크림이 결국 젖에서 나온 것 아닌가?"라고 했다.

반면 다른 소비자는 "처음 먹어보는 모유 맛"이라며 "바닐라 같은 맛이 난다"고 평가했다.

그녀는 "좀 더 진한 우유 맛을 기대했는데, 그렇진 않았다"고 덧붙였다.


또한 자신의 모유를 직접 먹어본 적이 있다는 한 여성은 "남은 시리얼 우유 같은 맛이다. 일반 우유보다 좀 더 달고, 강한 맛은 아니다"고 설명했다. 하지만 아이스크림은 망고 맛에 더 가까웠다고 평가하며 "이게 모유 맛이라고는 생각하지 않을 것 같다"고 말했다.

그럼에도 불구하고 "고급스러운 맛이다. 다른 제품보다 이 아이스크림이 더 낫다"고 인정했다.

이밖에 "케이크 반죽 같은 달콤한 맛", "생각보다 훨씬 맛있다. 자연스러운 경험이고, 시도해 볼 만한 가치가 있다" 등의 반응도 나왔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

