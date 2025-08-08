손톱 주변 물어뜯는 버릇, '조갑주위염' 주의…심하면 봉와직염으로 악화

|
[스포츠조선 장종호 기자] 경기도에 사는 박 모씨(33·남)는 손톱 주변에 살이 까슬까슬하게 일어나는 거스러미를 뜯는 버릇이 있다. 어느 날 김 씨는 손톱 주변이 벌겋게 부어올라 있는 것을 확인했다. 하지만 통증이 없어 대수롭지 않게 여겼는데 일주일 후 고름이 차고 열감이 느껴지는 등 증상이 심해져 병원을 찾았고 조갑주위염을 진단받았다.
조갑주위염을 예방하려면 거스러미가 발생하지 않게 각별하게 신경 써야 한다. 손톱을 물어뜯거나 거스러미를 뜯어내는 습관을 고치고 손톱 주변을 청결하고 촉촉하게 유지하는 것이 중요하다. 손톱 주변 보습을 위해 손을 청결히 하고 핸드크림, 핸드오일 등을 수시로 발라주는 것이 도움이 되며, 손발톱을 너무 짧게 깎아 상처가 나지 않게 주의해야 한다.
만약 손거스러미를 정리하고 싶다면 절대로 손이나 이로 잡아 뜯지 말고, 작은 가위나 손톱깎이를 이용해야 한다. 이때 거스러미는 손끝을 향하는 방향으로 잡아 제거해야 하며, 도구는 청결하게 소독하고 사용해야 한다. 거스러미를 제거한 부분도 소독 후 보습제를 발라주면 더 도움이 된다. 또한 설거지 등 손에 물이 닿을 때는 반드시 장갑을 착용해야 하며 네일아트나 매니큐어 사용은 지양하는 것이 좋다.
고대안산병원 피부과 신정진 교수는 "조갑주위염은 특별한 징후 없이 갑자기 발현되고 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 질환"이라며, "평소 손발톱 청결과 보습에 신경 써야 한다"고 설명했다. 또한 "통증이 지속되거나 크게 부어오르는 경우 반드시 병원을 찾아 걸맞은 치료를 받아야 한다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
