[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 8월 17일 일요일 오늘의 띠별…

쥐띠 : 불분명한 행동은 주위로부터 신용을 잃게 됩니다.
72년생 : 부부간의 갈등이 우려됩니다. 각별히 신경을 쓰세요.
84년생 : 불확실한 일은 추진하지도 마십시요.
96년생 : 귀하의 의사를 확실하게 밝히십시요.
소띠 : 많은 이득을 바라려 하니, 부정한 방법이라 양심에 가책을 느끼게 됩니다.
61년생 : 지금은 새로운 일을 추진하는 것보다 유지하는 것이 좋습니다.
73년생 : 욕심을 부리다가 오히려 손실을 보게 됩니다.
85년생 : 여행을 떠나세요. 귀인을 만날 것입니다.
97년생 : 어려운 사람들을 돕는것 보다 더 좋은 일은 없습니다.
범띠 : 시작부터 모든 것이 잘 되지 않습니다.
62년생 : 검소한 생활을 해 나가게 되면 앞으로의 길이 평탄할것입니다.
74년생 : 마음을 굳게 먹는 것이 좋을 것입니다.
86년생 : 귀하의 노력이 있었으니 좋은 성적을 거두는 것은 당연합니다.
98년생 : 인내와 끈기를 가지고 극복해 나아가십시요.
토끼띠 : 일손을 놓고 쉬고 있을 때가 아닙니다.
63년생 : 꾸준한 노력의 대가 잠시 쉬는 것도 좋겠습니다.
75년생 : 부단한 노력이 필요합니다.
87년생 : 어렵게 곤경을 빠져나오니 이번엔 또 다른 역경이 기다리고 있습니다.
99년생 : 바쁘게 움직여야 할 시기를 만날 것입니다.
용띠 : 살아갈 날이 적막한 터널과 다를게 없습니다.
00년생 : 귀하가 해야 할 일은 아직도 너무도 많습니다.
64년생 : 남다른 노력이 필요한 시기입니다.
76년생 : 지금은 쉴 때가 아닙니다. 귀하에게 큰 변화가 올 수 있습니다.
88년생 : 용기 있는 자가 미인을 얻는 것입니다.
뱀띠 : 어두운듯 하지만 전혀 걱정할 것은 없습니다.
01년생 : 대인관계의 불화로 약간의 손해를 볼 우려가 있는 하루입니다.
65년생 : 귀하의 생각은 좋지만 상대와의 의견차이를 인정하십시요.
77년생 : 귀하의 생각만 강조하다 결국 작은 트러블이 일어나게 될것입니다.
89년생 : 상대와 말을 나눌때는 언제나 상대방의 입장도 한번쯤은 헤아려주는 아량이 필요합니다.
말띠 : 변수가 많은 날입니다. 흔들리지 말고 자세를 유지하십시요
02년생 : 결과가 천천히 나타나게 되니 여유를 갖고 기다리십시요.
66년생 : 지금은 힘들어도 곧 일어서게 됩니다.
78년생 : 분수를 지키면 오히려 좋은 결과를 가져올 수 있습니다.
90년생 : 일은 많으나 만족할 만한 결과는 얻지 못하는 형국입니다.
양띠 : 주변의 유혹이 많은 날입니다. 흔들리지 말고 자세를 유지하십시요.
55년생 : 해결책은 생각지 못한 가까운곳에 있습니다.
67년생 : 이동수가 있으니 신중히 판단해야 합니다.
79년생 : 오늘은 말과 행동을 아끼고 마음의 평정을 유지하십시요.
91년생 : 지금은 힘들어도 곧 일어서게 됩니다.
원숭이띠 : 자신의 잘못을 부끄럽게 생각하지 말고 상의하십시요.
56년생 : 고생한만큼 보람이 없는 하루입니다.
68년생 : 본인의 실력만으로는 안되니 조력자를 찾아보십시요.
80년생 : 한쪽으로 치우치지 않고 중립을 지키면 화를 면할 수 있습니다.
92년생 : 일찍 사업을 하시는 분이라면 거래가 활발히 이루어 지며 금전의 유통도 잘 될 것입니다.
닭띠 : 주변 사람 또는 친구와 마찰이 생기지 않도록 하십시요.
57년생 : 남이 보지 않는 곳에서도 성실하게 한다면, 행운이 찾아옵니다.
69년생 : 오늘은 특히 말실수에 조심하세요.
81년생 : 윗사람에게 배우면 모든지 득이 될 수 있는 하루입니다.
93년생 : 미룰 수 있는 여행이라면 미루는 것이 좋습니다.
개띠 : 눈에 띄는 행동은 자제하십시요.
58년생 : 생각지도 않은 수입이 들어오게 됩니다.
70년생 : 아주 기분 좋은 일이 생길 수 있습니다.
82년생 : 옛 친구에게 전화가 오리라.
94년생 : 주위 사람의 말을 귀기울여 들어십시요. 어려움이 닥쳐도 능히 이겨 나갈 것입니다.
돼지띠 : 매우 결과적으로 기분 좋은 하루가 될 것 같습니다.
59년생 : 동료나 후배와 회식이나 모임 등에서 행운을 얻을 암시가 있습니다.
71년생 : 건강에 각별히 신경을 쓰는 것이 좋겠습니다.
83년생 : 지나친 음주는 정신건강에 좋지 않습니다.
95년생 : 오늘은 하는 일마다 성에 안차니 스스로를 나무랍니다.