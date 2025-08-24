스포츠조선

현대차·기아, 미국 친환경차 시장서 성장세…누적 판매량 150만대 달성

기사입력 2025-08-24


현대차·기아, 미국 친환경차 시장서 성장세…누적 판매량 150만대 달성

현대차·기아가 미국 친환경차 시장에서 친환경차 누적 판매량이 150만대를 돌파했다고 24일 밝혔다. 현대차·기아는 친환경차 판매 비중이 확대되고 있는 미국에서 친환경차 라인업 다양화, 상품성 강화와 함께 유연한 생산 체제로 친환경차 경쟁력을 제고한다는 계획이다.

현대차·기아에 따르면 2011년 미국 시장에서 쏘나타 하이브리드와 K5 하이브리드 판매를 시작한 이후 지난 7월까지 누적 판매 151만 5145대를 기록했다. 현대차(87만 821대), 기아(64만 4324대)를 합한 성과다.

현대차·기아는 2011년 미국 친환경차 시장 진출 이후 11년만인 2022년 누적 판매 50만대를 돌파했으며 그로부터 2년 뒤인 2024년에는 100만대, 지난달에는 150만대라는 대기록을 달성했다. 현대차·기아는 2021년 11만 634대로 연간 친환경차 판매량이 처음으로 10만대를 넘었으며 이후 2022년 18만 2627대, 2023년 27만 8122대, 2024년 34만 6441대로 매년 큰 폭으로 상승했다. 올해도 지난 7월까지 22만 1565대로 전년 동기(18만 4,346대)보다 20% 넘게 증가했으며 하반기 실적에 따라 연간 최고 실적을 경신할 전망이다.


◇현대차 투싼 하이브리드
현대차·기아의 미국 내 전체 판매량에서 친환경차가 차지하는 비중도 꾸준히 늘어 지난해는 20.3%로 처음으로 20%를 넘었으며 올해 1~7월도 21.1%를 차지하고 있다. 미국에서 판매되는 현대차·기아 차량 10대 중 2대는 친환경차라는 의미다.

친환경차 유형별 판매 현황을 보면 하이브리드는 지난 2월 누적 판매 100만대를 돌파한 이후 현재까지 113만 8502대가 팔렸고 전기차 37만 4,790대, 수소전기차 1853대가 뒤를 이었다.

미국 시장에서 가장 많이 팔린 모델은 현대차의 경우 투싼 하이브리드다. 투싼 하이브리드는 2021년 미국 판매를 시작했으며 지난 7월까지 19만 7929대가 판매됐다. 쏘나타 하이브리드(19만 2941대), 아이오닉 5(12만 6363대)가 뒤를 이었다.


현대차·기아, 미국 친환경차 시장서 성장세…누적 판매량 150만대 달성
◇2025 니로 PHEV
기아는 니로 하이브리드가 2017년 미국에서 판매된 이후 지난 7월까지 18만 3106대가 판매됐고 스포티지 하이브리드(12만 9,113대), 쏘렌토 하이브리드(8만 638대) 순으로 집계됐다.

현대차·기아의 친환경차 모델 수는 진출 첫 해인 2011년 쏘나타 하이브리드, K5 하이브리드 2종을 시작으로 현재는 미국 판매 차종 기준 하이브리드(PHEV 포함) 8종, 전기차 10종, 수소전기차 1종 등 19종으로 크게 늘었다.


현대차·기아는 향후 미국 시장에 플래그십 대형 SUV인 디 올 뉴 팰리세이드 하이브리드와 콤팩트 EV 세단인 EV4 등 다양한 친환경차를 출시해 라인업을 확대할 예정이다. 현대차 앨라배마 공장, 기아 조지아 공장과 함께 지난해 10월 양산을 시작한 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)를 통해 미국 친환경차 시장에 대응한는 방침이다. HMGMA는 현재 생산 중인 아이오닉 5, 아이오닉 9 외에 내년 기아 모델을 추가 생산하고, 향후 제네시스 차량으로 생산 라인업을 확대할 계획이다.


