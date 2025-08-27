스포츠조선

하이원리조트, 리조트 업계 최초 '그린카드 에코머니 적립' 선보여

기사입력 2025-08-27 16:59


하이원리조트가 9월부터 두 달 간 그린카드로 하이원 호텔 및 콘도 객실을 이용 시 최대 25%를 에코머니 포인트로 적립해주는 시범사업을 진행한다.

27일 하이원리조트에 따르면 '그린카드'는 국민들의 친환경 생활을 독려하기 위해 환경부, 한국환경산업기술원, BC카드가 협력해 운영하는 정책카드다. 환경표지 인증제품, 저탄소제품 등 각 친환경 제품을 구매할 경우 일정 비율을 현금처럼 사용할 수 있는 '에코머니 포인트'로 적립해준다. 기존 녹색제품 구매에 한해 적립되던 에코머니 포인트가 9월부터 두 달간 시범적으로 '환경표지인증 호텔 서비스 분야'까지 확대 적용된다. 하이원 그랜드호텔 및 콘도 객실, 식음업장 등을 이용한 고객이 현장에서 그린카드로 결제할 경우, 결제 금액의 25%를 에코머니 포인트로 적립받게 된다. 일 최대 적립한도는 1인 20만 포인트이며, 온라인 결제는 적립대상에서 제외된다. 운영관련 상세 내용은 하이원리조트 홈페이지에서 확인 가능하다.

권부근 강원랜드 호텔콘도영업실장은 "다양한 친환경 혜택을 확대해 ESG가치를 실현하는 선도기관으로 거듭나겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



