스포츠조선

허리 180도 꺾인 '폴더 소년', 마침내 똑바로 섰다…"다시 태어난 기분"

기사입력 2025-08-28 16:15


허리 180도 꺾인 '폴더 소년', 마침내 똑바로 섰다…"다시 태어난 기…
사진출처=웨이보, 사우스차이나모닝포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 허리가 180도로 꺾여 '폴더 소년'으로 불리던 중국의 장옌천(21)이 마침내 똑바로 서는 데 성공했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 장옌천은 25일 진행된 생중계에서 처음으로 곧게 선 채 걸음을 내디뎠다.

그는 지난 2년간 요추, 경추, 고관절, 흉부 뼈를 절단 후 재정렬하는 네 차례의 초고난도 수술을 받았다.

중국 산둥성의 작은 마을에서 자란 그는 목이 점점 뒤로 꺾이며 몸이 알파벳 'Z자 '형태로 접혀 갔다. 곧게 서려 해도 키는 120cm에 불과했고, 자연스럽게 서 있으면 80cm 정도에 그쳤다. 적절한 의료 지원을 받지 못한 탓에 학창 시절 수업이나 시험을 무릎을 꿇거나 엎드린 자세로 치러야 했지만, 그는 늘 낙관적이었고 학업을 포기하지 않았다.

2022년 중국의 대학 입시인 '가오카오'를 요가 매트 위에 누운 채 치른 그는 에너지·동력공학 전공으로 고향의 대학에 합격했다. 특히 수학 점수는 반에서 최고였다.

이에 어머니 위메이잉은 교사 일을 그만두고 아들을 돌보는 데 전념했다. 그녀가 아들의 모습을 온라인에 올린 후 중국 최고 정형외과 전문의로 꼽히는 왕위 교수가 장옌천을 직접 검진했고, 척추가 근육 지지 기능을 잃은 상태라는 진단을 내렸다.

2024년부터 장옌천은 척추 기형 치료로 유명한 량이젠 교수의 치료를 받기 시작했고, 올해 6월 마지막 수술을 마쳤다.

마비나 사망 위험이 따르는 극도로 위험한 수술이었지만 성공적으로 끝나 그는 곧바로 침대에 똑바로 누울 수 있었다.


의료진은 이를 "세계 최초의 180도 척추 교정 수술 성공 사례"라고 발표했다.

수술 사이사이 그는 하루 평균 6시간 재활 훈련을 이어갔다. 마지막 수술 두 달 뒤, 그는 드디어 생중계를 통해 직립 보행에 성공한 모습을 세상에 보여줬다. 량 교수는 이번 치료가 심폐 기능을 정상화했으며, "보통 사람 이상의 끈기를 보여줬다"고 평가했다.

장옌천은 "평생 고통스러웠지만 이제 보통 사람처럼 보이는 내 모습이 너무 기쁘다. 다시 태어난 기분"이라며 "무릎을 꿇고 대학 입시를 치렀지만 대학원 입시는 서서 보고 싶다"는 꿈을 밝혔다.

점차 건강을 회복하고 있는 그는 오는 9월 대학에 복학할 예정이다.

온라인에서는 "상상도 못할 고통을 견뎌낸 그에게 찬사를 보낸다", "접혀 있던 몸을 펴 세운 것은 마치 기적 같다", "꼿꼿한 새 삶을 살길 바란다" 등 축하 메시지가 이어졌다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

2.

"송다은-BTS 지민 열애설은 가짜, 진짜 남친과 라방"…3가지 증거 폭로 나왔다[SC이슈]

3.

"누구세요?"…'성매매 벌금형' 지나 11개월만 근황, 얼굴 못알아 보겠어[SCin스타]

4.

유승준, 세번째 비자소송 승소…法 "병역기피 적절했다는 판단은 아냐"[종합]

5.

'외모지상주의' 박태준, 걸그룹 출신 최수정과 4년만 이혼…수백억대 재산분할 전쟁[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

‘치매’ 브루스 윌리스, 결혼 사실도 잊어..“다른 집서 요양 중”

2.

"송다은-BTS 지민 열애설은 가짜, 진짜 남친과 라방"…3가지 증거 폭로 나왔다[SC이슈]

3.

"누구세요?"…'성매매 벌금형' 지나 11개월만 근황, 얼굴 못알아 보겠어[SCin스타]

4.

유승준, 세번째 비자소송 승소…法 "병역기피 적절했다는 판단은 아냐"[종합]

5.

'외모지상주의' 박태준, 걸그룹 출신 최수정과 4년만 이혼…수백억대 재산분할 전쟁[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수비가 주전급이 됐다[창원 코멘트]

2.

"다시 등장한 SON 스승" '4부에 충격패' 아모림, 1년도 못 채우고 경질 위기…포체티노, 맨유 차기 감독 후보 또 거론

3.

2군에서도 사라졌다...장필준 방출 키움, 김동엽-강진성은, 도대체 어디서 뭘 하고 있나

4.

'8월 꼴찌' 총력전 선언한 롯데, 답답함 풀릴까? '분위기 쇄신' 칼 뽑았다…김상진·김현욱·이병규 코치 1군 등록 [부산현장]

5.

'161.4㎞ 강속구+120.2㎞ 저속 커브', 오타니표 탈삼진 퍼레이드...삼진 9개 잡고 749일만의 승리투수 감격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.