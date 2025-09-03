이브자리, 가을겨울 침구 출시… 천연소재부터 신소재까지 ‘지속가능성 강화…

|
토털슬립케어 브랜드 ㈜이브자리가 천연소재부터 신소재에 이르기까지 지속가능성을 강화한 올해 가을겨울 신제품을 선보였다.
또한 신제품 2종은 색상과 무늬 등 디자인 측면에서도 자연미를 담았다. 밸런스는 자연의 질감을 표현한 배경에 얇은 선과 점이 반복돼 직조된 듯한 고급스러운 디테일이 더해진 호텔식 디자인 침구다. 세련되고 절제된 듯한 그레이와 차분하고 편안한 분위기의 베이지 등 2가지 색상으로 출시됐다.
드리미는 연 베이지 색 배경 위에 다채로운 플라워 패턴이 흩뿌려져 있는 듯한 앞면과 복숭아빛 코랄 바탕 위에 잔꽃 패턴이 고르게 배열된 뒷면이 어우러져 침실에 따뜻한 분위기를 전한다.
더 나아가 이브자리는 모달과 양모 같은 자연소재뿐 아니라, 구스다운의 불안정한 공급 변동성에 대응할 수 있는 지속가능 신소재도 선보였다. 지난해에 이어 하반기 리뉴얼 출시된 이브자리 슬립앤슬립의 '아이더 웜'은 아이슬란드산 희귀 오리 솜털을 구현한 신소재로, 구스다운을 대체하며 우수한 볼륨감과 부드러움을 제공한다.
유경화 이브자리 디자인실 실장은 "앞서서는 전통적인 자연소재 침구로 건강한 수면과 지속가능한 환경을 지켜왔다면, 지속가능성을 고려해 자연주의 개념을 더 확장해 나갈 방침"이라며 "향후 자연을 지키는 기술을 결합한 '현대적 자연주의 솔루션'으로 보다 다양한 소재의 침구를 제시하는 데 앞장설 것"이라고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com