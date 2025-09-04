스포츠조선

"식품 불안정 섭취, 심혈관 건강 저하 위험 1.32배 높아"…흡연·고혈압 가장 큰 영향

기사입력 2025-09-04 09:31


"식품 불안정 섭취, 심혈관 건강 저하 위험 1.32배 높아"…흡연·고혈…
자료출처=Korean Circulation Journal

[스포츠조선 장종호 기자] 한국 성인에서 식품 불안정(food insecurity)이 심혈관 건강을 악화시킨다는 연구 결과가 나왔다.

특히, 흡연과 고혈압이 식품 불안정의 영향을 받는 핵심 심혈관 건강 구성요소로 나타났고, 가구소득, 교육수준 등 요인과도 깊이 연관돼 취약계층의 건강 불평등 해소 대책 마련이 시급한 것으로 나타났다.

의정부을지대병원 가정의학과 강서영 교수(교신저자), 을지대학교 의과대학 구단비 학생(제1저자, 본과 2년) 연구팀은 2019년~2021년 국민건강영양조사 자료를 활용해 19세 이상 한국 성인 1만 4034명의 세부 건강지표 분석 결과를 내놨다.

연구팀은 미국심장협회가 제시한 7가지 심혈관 건강지표(흡연, 신체활동, 식이, 체질량지수, 총콜레스테롤, 혈압, 공복혈당)를 기준으로 분석 대상 건강을 평가하고, 식품 불안정 여부에 따라 '불안정군'과 '안정군'으로 나눠 비교했다.

그 결과 전체의 4%에 해당하는 불안정군은 안정군보다 심혈관 건강 저하 위험이 1.32배 높았다.

또, 불안정 정도가 심할수록 심혈관 건강 저하 위험이 더 커지는 경향을 확인했다.

특히, 흡연율과 고혈압 지표에서 불안정군이 더 나쁜 결과를 보였다.

구단비 학생은 "식품 불안정은 단순한 영양 결핍을 넘어 심혈관 건강 불평등을 유발하고, 건강 격차를 심화시킬 수 있는 사회적 요인임을 보여준다"고 설명했다.


연구팀은 개인 또는 가구의 경제적, 사회적, 물리적 요인이 식품 불안정을 유발할 수 있다는 점에 주목했다.

이런 이유로 인해 건강하고 활기찬 삶을 유지하는데 필요한 충분하고 안전하며 영양가 있는 음식을 안정적으로 확보하기 어려운 식품 불안정을 겪을 수 있기 때문이다.

또, 식품 불안정이 단순히 끼니를 거르는 차원을 넘어 식품의 질과 다양성 부족, 식품 구매 불안감 등 생활 기반 불안정의 한 형태라는 것이다.

선행 연구에서도 식품 불안정은 저소득층, 독거노인, 한부모 가정 등 취약계층에서 더 높은 비율로 나타나고, 소득 불평등 심화, 급격한 물가 상승 등 다양한 외부 요인의 영향을 받는 것으로 보고돼 있다.

세계보건기구(WHO)와 학계, 의료계가 식품 불안정으로 인한 건강 격차를 경계하는 이유도 여기에 있다.

강서영 교수는 "이번 연구는 한국 성인을 대상으로 대규모 인구 데이터를 활용해 식품 불안정과 심혈관 건강의 연관성을 분석하여 향후 보건 정책 수립에 중요한 근거를 제시했다는 점에서 의미가 있다"고 강조했다.

이어 "정책적으로 식품 불안정을 완화하는 것이 심혈관 질환 예방에도 기여할 수 있다"고 덧붙였다.

한편, 이번 연구는 'Relationship Between Food Insecurity and Poor Cardiovascular Health in Korean Adults'라는 제목으로 SCIE에 등재된 대한심장학회 학술지 Korean Circulation Journal(IF=3.1) 최신호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"식품 불안정 섭취, 심혈관 건강 저하 위험 1.32배 높아"…흡연·고혈…
강서영 교수(왼쪽)와 구단비 학생

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

연예 많이본뉴스
1.

이민정, 이 사진이 왜? 해외팬 악플 쏟아졌다 "경솔하고 무례"

2.

신지, 코요태 노예계약 진짜였다 "♥문원과 신혼집=첫 집, 실감안나" 눈물[SC리뷰]

3.

"송하윤은 악마" 학폭의혹 제보자들 나섰다…송하윤 측 "나가달라"[SC이슈]

4.

신동, 충격적인 신체 고백 "유두 축소 수술 받았다… 다시 자랄 수 있다고"[SC리뷰]

5.

'30kg 쏙 빠진' 현주엽 근황 "가족 모두 정신과 입원" 갑질논란 반박

스포츠 많이본뉴스
1.

'30kg 빠진' 현주엽, 갑질논란 입 열었다 "가족 모두 정신과 입원"

2.

[속보]'일본 대오열' 탈락! 탈락! 일본 수비수+뮌헨맨 명단 제외…토트넘, UEFA 챔스 22명만 예선 뛴다

3.

충격의 박준현 학폭 의혹, 키움은 전체 1순위 지명 가능한 것일까...진실은 뭘까

4.

KBO 출신 최초 150안타 쳐야 하는데, 이정후 3일 만에 또 벤치신세...COL전 라인업 제외

5.

'급하게 중견수 바꿨는데 3루수 실책이라니...' 끝내기 실책으로 허망하게 패배. 롯데는 6위 추락[수원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.