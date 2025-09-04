스포츠조선

LG전자, 창원에 'HVAC 연구센터' 설립…'차세대 HVAC R&D' 거점 활용

기사입력 2025-09-04 09:50


LG전자가 경남 창원에 차세대 HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning) R&D 거점인 'HVAC 연구센터(연구센터)'를 설립한다.

4일 LG전자에 따르면 연구센터는 국립창원대 내 연면적 4000평 규모의 첨단 연구센터 설립을 위해 약 500억원을 투자한다. 2027년 상반기 내 완공될 연구센터에서는 에어컨부터 히트펌프, 칠러, 데이터센터향 냉각 설루션까지 차세대 냉난방공조 설루션을 연구하게 된다.

LG전자는 초대형 냉동기 '칠러(Chiller)', '액체냉각설루션(CDU)' 등 AI 데이터센터 열관리 설루션을 HVAC 사업의 신성장동력으로 육성 중이다. 특히 컴프레서, 모터, 펌프, 열교환기, 인버터 등 냉난방공조 제품의 5대 코어테크 기술을 고도화하고, 최근 엄격해지는 환경규제에도 적극 대응하는 기술 개발에 힘쓸 예정이다.

연구센터에는 국내 냉난방공조 연구시설로는 최초로 극고온·극저온 시험을 동시에 진행할 수 있는 시설이 마련돼, 다양한 환경에서도 안정적으로 운전하는 공조 제품 연구와 기술 확보에 나선다는 방침이다.

LG전자는 연구센터가 HVAC 설루션을 전문적으로 연구하는 인프라 및 클러스터 구축으로 선행·부품 연구 및 플랫폼 개발에 집중해, 글로벌 공조 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖출 것으로 기대하고 있다. 선도적인 기술 리더십과 생산·판매·유지보수까지 아우르는 현지 완결형 밸류체인을 더욱 공고히 해, 글로벌 탑티어 공조 업체로 도약할 계획이다. 창원 스마트파크 내에 있는 HVAC 아카데미도 첨단 기술 인프라를 갖춘 연구센터로 확대 이전한다. 국내외 HVAC 엔지니어 양성의 교두보 역할을 하게 된다.

LG전자는 지난 3일 경상남도, 국립창원대학교와 지역 인재 양성을 위한 업무협약도 체결했다. 공동 기술 연구뿐 아니라 지역 내 우수 인재를 발굴하고 육성함으로써, 미래 기술 핵심 인력을 확보하기 위해서다. 실제 연구센터는 산학 협력 외에도 경남 지역 내 다양한 분야의 기술 연구와 교육 인프라로도 활용될 예정이다.

이재성 LG전자 ES사업본부장(부사장)은 "연구센터 설립으로 민간·산학 협력 생태계를 확대해 나가겠다"며 "시장보다 2배 빠른 압축성장을 위해 데이터센터부터 상업용·가정용을 아우르는 HVAC 코어테크 기술을 고도화하고 환경 친화적 기술을 개발해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

